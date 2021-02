Wirecard-debacle achtervolgt kandidaat-kanselier Scholz...

In het fraudeschandaal rond de Duitse betaalreus Wirecard richt het onderzoek zich op minister van Financiën Olaf Scholz. Het is een nieuwe klap voor de kanselierskandidaat van de SPD. De partij spartelt in de aanloop naar de parlementsverkiezingen.

Ruim zeven maanden nadat Wirecard kopje-onder is gegaan door een boekhoudschandaal, blijven de lijken uit de kast vallen. Eind vorige week stapte Felix Hufeld, de topman van de financiële toezichthouder BaFin, op. Zijn positie was onder druk gekomen toen bekend raakte dat een werknemer van BaFin betrokken was bij handel met voorkennis in aandelen van Wirecard. BaFin diende een klacht in tegen de man, maar tekende daarmee ook het doodvonnis van Hufeld.

1,9 miljard fictief geld In juni moest de Duitse betalingsverwerker Wirecard opbiechten dat 1,9 miljard euro van de balans was verdwenen door fictieve transacties.

Het was al langer duidelijk dat BaFin een kwalijke rol speelde in het fraudeschandaal rond Wirecard. De toezichthouder zou het bedrijf de hand boven het hoofd hebben gehouden en signalen over misstanden hebben genegeerd. Wirecard gold als de parel aan de kroon van de Duitse fintech, maar in juni moest de betalingsverwerker opbiechten dat 1,9 miljard euro van de balans was verdwenen door fictieve transacties. Het aandeel nam een enorme duik en even later vroeg Wirecard het faillissement aan.

Razendsnelle expansie

Nadat hij BaFin-topman Hufeld tot ontslag gedwongen had, kondigde minister van Financiën Olaf Scholz deze week een reorganisatie van de financiële waakhond aan, inclusief extra bevoegdheden. Er komt ook een taskforce die informatie van de pers en analisten bekijkt. Daarmee gaf Scholz impliciet toe dat BaFin lang doof bleef voor de waarschuwingen van buitenaf dat er een reukje zat aan de razendsnelle expansie van Wirecard. Onder andere Financial Times en de shortseller Fahmi Quadir hadden zich vastgebeten in de zaak.

Als Scholz dacht dat de kous af was met de aangekondigde hervorming, zat hij duidelijk verkeerd. 'De minister reageert met een Powerpoint-presentatie op het grootste financiële schandaal in de Bondsrepubliek', klaagde het linkse parlementslid Fabio De Masi na de voorstelling van de plannen. In een scherp commentaar waarschuwde Süddeutsche Zeitung: 'Nu Hufeld weg is, komt elk nieuw schandaal dichter bij Scholz.' De krant benadrukte dat tienduizenden kleine beleggers een groot deel van hun geld kwijt zijn, en dat dat grotendeels de verantwoordelijkheid is van een nalatige overheid. ''Made in Germany' is wat het financieel toezicht betreft geen stempel van goedkeuring.'

De minister reageert met een Powerpoint-presentatie op het grootste financiële schandaal in de Bondsrepubliek. Fabio De Masi Duits parlementslid

Een onderzoekscommissie van het Duitse parlement die eerder al de rol van BaFin uitspitte, richtte deze week het vizier op Scholz. 'De moeilijke vragen over de politieke verantwoordelijkheid komen nu pas ', waarschuwde De Masi. Scholz heeft altijd ontkend dat hij op de hoogte was van malversaties bij Wirecard. Nochtans kwamen vorige zomer documenten naar boven die aantoonden dat hij in februari 2019, bijna anderhalf jaar voor het faillissement, was gewaarschuwd voor vermoedelijke marktmanipulatie.

Ook over Jörg Kukies, Scholz' rechterhand op het ministerie van Financiën, rijzen vragen in de Wirecard-zaak. Kukies is als staatssecretaris bevoegd voor het financiële marktbeleid. Maar tot 2018 was hij lid van de toezichtraad van de IPEX-bank, die in 2018 een ongedekte lening van 100 miljoen euro gaf aan Wirecard. Volgens het ministerie van Financiën was Kukies, die jarenlang voor Goldman Sachs werkte, niet betrokken bij de toekenning de lening.

Kanselierskandidaat

Dat Scholz onder vuur ligt in de affaire-Wirecard komt ongelegen. Eind september zijn er parlementsverkiezingen en Scholz is door zijn partij SPD genomineerd als kanselierskandidaat. Nu lijkt de kans klein dat de sociaaldemocraat Angela Merkel zal opvolgen als bondskanselier. De SPD heeft al sinds 2002 geen nationale stembusgang meer gewonnen en dat zit er dit jaar ook niet in. In de peilingen is de partij ingehaald door de Groenen, die quasi zeker zijn van een tweede plaats, na de CDU.

Het schandaal rond Wirecard dreigt het krediet aan te vreten dat Scholz opbouwde met zijn kordate aanpak van de coronacrisis. De minister aarzelde niet om enkele heilige huisjes te slopen en tientallen miljarden euro's vrij te maken voor steun- en relancemaatregelen. Scholz liet zelfs de 'zwarte nul' - lees: geen begrotingstekort - en de in de grondwet verankerde schuldenrem los. En hij was de co-architect van het Duits-Franse relanceplan van 500 miljard euro, dat de basis legde voor een soortgelijk initiatief door de Europese Unie.

Met elk antwoord zal Scholz moeten bewijzen of het pak van de kanselier hem past, of dat het een maatje te groot is. Süddeutsche Zeitung