Wirecard-schandaal zet Duitse regering onder druk

De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz heeft tot op het allerlaatste moment geprobeerd om Wirecard te redden, blijkt uit documenten. Het parlementair onderzoek naar de val van de Duitse fintechster dreigt het sociaaldemocratische boegbeeld Scholz in de problemen te brengen.

Het persbureau Reuters kon documenten inkijken waaruit moet blijken dat de Duitse regering drie dagen voor de ondergang van Wirecard het bedrijf probeerde te redden. De overheid had niet door dat bij het bedrijf een massale fraude gaande was.

Wirecard ging vorig jaar op 25 juni op de fles en liet een schuld van 4 miljard euro achter. Eerder was gebleken dat 1,9 miljard euro was verdwenen. De revisor EY stelde toen dat dat een resultaat was van 'gesofisticeerde globale fraude'.

Wirecard ging al langer over de tongen. Een onafhankelijk rapport van shorters, beleggers die op een koersdaling speculeren, beschuldigde het management van fraude en witwassen. Dat verhinderde niet dat Wirecard in 2018 in de DAX-index belandde en dus een van de 30 topbedrijven van de Duitse beurs werd.

De documenten die Reuters bovengehaald heeft, geven aan dat ambtenaren van Financiën geld voor coronasteun aan bedrijven wilden gebruiken om Wirecard te redden. Er is e-mailverkeer opgedoken tussen de staatssecretaris voor Financiën Jörg Kukies en minister van Financiën Olaf Scholz. Op 22 juni, enkele uren nadat Wirecard een gat van 1,9 miljard euro opgebiecht had, stuurde Kukies een memo naar Scholz. Kukies relativeerde de problemen bij Wirecard en stelde voor om fondsen van de KfW-bank te gebruiken om het bedrijf te redden. Volgens Kukies waren de problemen bij Wirecard niet onoverkomelijk.

Lufthansa

Op dezelfde dag raakte ook de vliegtuigmaatschappij Lufthansa in zware financiële problemen en werd onderzocht of het bedrijf moest worden onderstut door geld van KfW. Maar Kukies drong aan om ook Wirecard te redden.

Daarnaaast blijkt ook dat het ministerie van Financiën nauw samenwerkte met Wirecard om in China een belangrijke overname te doen. Het ministerie van Financiën had moeten weten dat het fout liep bij het overgenomen bedrijf, Allscore. De marktregulator BaFin bracht in februari 2019 het ministerie op de hoogte dat hij een onderzoek voerde naar de onregelmatigheden in de boekhouding. Toch ging het ministerie van Financiën er in juni 2019 mee akkoord te bemiddelen voor de overname in China.

De Duitse regering hielp Wirecard en Olaf Scholz draagt de verantwoordelijkheid. Danyal Bayaz Groen parlementslid

De volksvertegenwoordigers Danyal Bayaz (Die Grünen) en Matthias Hauer (CDU), die het parlementair onderzoek naar de ondergang van Wirecard leiden, willen nu de rol van de regering tegen het licht houden. 'De Duitse regering hielp Wirecard en Scholz draagt de verantwoordelijkheid', zei Bayaz aan Reuters

De sociaaldemocratische SPD verdedigt de houding van haar minister. Omdat zowel Lufthansa als Wirecard op omvallen stond, werden alle opties bekeken, luidt het. Maar Bayaz en Hauer maken zich zorgen over het feit dat het ministerie alle rode vlaggen negeerden.

Populariteit

Scholz is de sociaaldemocratische kanselierskandidaat voor de bondsverkiezingen in september. Hij geniet een herwonnen populariteit dankzij de gulle steun aan bedrijven en werknemers tijdens de pandemie. Maar een grotere rol in dit schandaal kan hem politiek beschadigen.

Eerder kwam de christendemocratische groep CDU/CSU in opspraak omdat twee parlementsleden royale commissies opstreken met de verkoop van Chinese mondmaskers. Dat schandaal bezorgde de CDU in de deelstaatverkiezingen van Baden-Württemberg en Rijnland-Palts zware nederlagen.