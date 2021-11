Wit-Rusland dreigt gaskraan naar EU dicht te draaien

Sancties voor Aeroflot

In conflictgebieden als Irak en Syrië worden mensen geronseld en overgevlogen naar Wit-Rusland. Daar worden ze naar de Europese grenslanden gestuurd, die hen weigeren door te laten. Zo zitten de migranten vast in een ijskoud niemandsland.

Yamal-gaspijplijn

Rusland staat in voor zo'n 40 procent van de Europese gasbehoeften. Een flink deel wordt geleverd via Wit-Rusland. Een route van de Yamal-gaspijplijn komt in Polen de EU binnen en gaat zo naar Duitsland. Een alternatieve weg loopt via Oekraïne naar Slovakije en Oostenrijk.