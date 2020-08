Wit-Rusland sluit opnieuw twee oppositiefiguren op

Hoewel opnieuw twee oppositiepolitici in de cel gegooid zijn, blijven duizenden Wit-Russen tegen president Alexander Loekasjenko betogen. Rusland waarschuwt het Westen zich niet te mengen in zijn buurland.

Op de dag dat Wit-Rusland vierde dat het in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie, hebben duizenden tegenstanders van president Alexander Loekasjenko dinsdag opnieuw betoogd voor meer democratie. Twee weken geleden werd de 'laatste dictator van Europa', aan de macht sinds 1994, met 80 procent van de stemmen herverkozen, wat door zowat iedereen als frauduleus wordt bestempeld.

Loekasjenko's antwoord is vooral de repressie verder opvoeren. Dinsdag werden weer twee oppositiefiguren veroordeeld tot tien dagen cel. Olga Kovalkova is een adviseur van Svetlana Tichanovskaja, Loekasjenko's tegenkandidate bij de recente verkiezingen. Tichanovskaja is intussen naar Litouwen gevlucht. Siarhei Dileuski was dan weer de leidende kracht achter een staking in een staatsfabriek in de hoofdstad Minsk.

Woensdag wordt ook Svetlana Alexievitsj verhoord, die in 2015 de Nobelprijs voor Literatuur won. Ze maken allen deel uit van een brede oppositieraad die vergeefs de dialoog met Loekasjenko zoekt.

Dit is een democratische revolutie, geen revolutie voor of tegen Rusland of de Europese Unie. Svetlana Tichanovskaja Wit-Russische oppositieleidster

Nog dinsdag verwierp het Wit-Russische hooggerechtshof de vraag van Tichanovskaja om de verkiezingsuitslag te annuleren. Om in het zadel te blijven, lijkt Loekasjenko almaar meer naar grote buur Rusland te kijken. Dat blijft worstelen met de Wit-Russische massaprotesten. Enerzijds heeft de Russische president Vladimir Poetin al jaren een getroebleerde relatie met zijn onbetrouwbare collega in Minsk. Anderzijds vreest het Kremlin dat het Wit-Russische voorbeeld naar de eigen straten kan overslaan, en wil het te allen prijze vermijden dat een te prowesterse wind in zijn buurland begint te waaien.

Dinsdag waarschuwde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken alvast zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten zich niet op welke manier dan ook te mengen in Wit-Russische aangelegenheden. Tichanovskaja had maandag een ontmoeting met de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Stephen Biegun. Dinsdag sprak ze via een videoverbinding het Europees Parlement toe.