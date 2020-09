Wit-Russen protesteren massaal ondanks zware repressie

In de steden Grodno en Brest werden demonstranten aangevallen door mannen in zwarte uniformen en werden velen gearresteerd. In Minsk grepen de veiligheidstroepen slechts af en toe in. Daar waren in de namiddag grote protesten. Volgens ooggetuigen zijn tienduizenden in Minsk de straat op gegaan. In sommige berichten werden zelfs meer dan 100.000 deelnemers gemeld.