Wit-Russische atlete krijgt asiel in Polen na geforceerde exit uit Spelen

Na kritiek op haar nationale coaches vreesde de Wit-Russische sprintster Krystsina Tsimanouskaya zondag op een verplichte terugvlucht naar Minsk te worden gezet. Ze verblijft ondertussen op de Poolse ambassade in Tokio. Dat land heeft haar ook asiel aangeboden.

Op het Telegram-kanaal van de Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF), een steungroep voor Wit-Russische atleten die kritisch zijn voor het autocratische regime van president Aleksander Loekashenko, had Tsimanouskaya zondag haar bezorgdheid geuit. Ze zou tegen haar wil naar de luchthaven van Tokio gebracht zijn. 'Ze proberen mij het land uit te krijgen zonder mijn toestemming.'

Bij haar aankomst in de luchthaven zocht Tsimanouskaya politiebescherming, zodat ze niet op het vliegtuig zou moeten stappen. 'Ik denk dat ik veilig ben. De politie is bij me', is even later te horen bij beelden op sociale media.

'Gebrek aan teamspirit'

De 24-jarige Tsimanouskaya zou normaal maandag aantreden in de reeksen van de 200 meter sprint in het atletiektornooi. Coaches van de Wit-Russische delegatie hadden haar evenwel gedwongen om ook deel te nemen aan de reeksen van de 4 x 400 meter aflossing, een nummer waar ze amper ervaring mee heeft.

Op sociale media had Tsimanouskaya haar beklag gedaan over die verplichte deelname, waarop Wit-Russische staatsmedia haar 'een gebrek aan teamspirit' verweten. Volgens Tsimanouskaya kwamen Wit-Russische coaches haar zondag opzoeken in haar hotelkamer. Ze kreeg een uur om haar bagage te maken en naar de luchthaven geëscorteerd te worden. De Wit-Russische delegatie liet weten dat Tsimanouskaya uit de Spelen was gehaald door zorgen over haar 'emotionele en psychologische toestand'.

Asiel in Polen

Nadat ze haar toevlucht had gezocht tot de Japanse politie, bracht Tsimanouskaya de nacht door in een hotel op de luchthaven. 'Het IOC heeft rechtstreeks contact gehad met Krystsina Tsimanouskaya', liet het Internationaal Olympisch Comité zondag weten. 'Ze heeft ons verteld dat ze zich veilig voelt. We gaan nu kijken wat de volgende stappen zijn.'

Tsimanouskaya liet via een Telegram-bericht aan het persagentschap Reuters weten dat ze niet van plan is terug te keren naar Wit-Rusland. Polen had haar zondag al asiel aangeboden. Maandag raakte bekend dat Tsimanouskaya op dat aanbod is ingegaan. Ze verblijft nu op de Poolse ambassade in Japan. Haar partner is ondertussen van Wit-Rusland naar Oekraïne gevlucht.

Protasevitsj

Eind 2019 had president Loekashenko de Wit-Russische atleten nog een veeg uit de pan gegeven. 'Wie als toerist naar Tokio trekt en geen resultaten behaalt, kan maar beter niet terugkeren naar Wit-Rusland.' Loekashenko trad hardhandig op tegen atleten die deelnamen aan de antiregeringsprotesten. Hun vergoedingen gingen op de schop. Ze werden verwijderd uit nationale teams of gevangengezet.