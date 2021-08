Wit-Russische sprintster op vliegtuig naar Wenen

Krystsina Tsimanouskaya zou woensdag normaal afreizen naar Polen, maar haar vluchtroute werd op het laatste moment gewijzigd.

Na twee dagen en nachten in de Poolse ambassade in Tokio nam de Wit-Russische 100 en 200 meterloopster Krystsina Tsimanouskaya woensdagochtend het vliegtuig naar de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Nochtans had de atlete via een humanitair visum asiel gekregen in Polen.

Lees meer mv van de dag Wit-Russische sprintster ontsnapt in Tokio niet aan toorn Loekasjenko

Het is onduidelijk of Tsimanouskaya vanuit Wenen doorvliegt naar Warschau. 'Uit veiligheidsoverwegingen kunnen we geen vluchtdetails bekendmaken', zegt de Poolse viceminister van Buitenlandse Zaken Marcin Przydacz. 'Maar onze diplomatieke diensten ontfermen zich over het lot van Tsimanouskaya.'

Verplichte deelname

Sinds zondag kreeg de sprintster politiebescherming in Japan, nadat ze door de Wit-Russische olympische delegatie met onmiddellijke ingang uit de Spelen werd gehaald. Tsimanouskaya had kritiek geuit op haar coaches, die haar verplicht hadden deel te nemen aan de reeksen van de 4x400 meter aflossing. Dat nummer had ze in competitieverband nog nooit gelopen.

Na die kritiek werd Tsimanouskaya door officials van de Wit-Russische delegatie, waarvan de zoon van de Wit-Russische dictator Aleksander Loekasjenko de voorzitter is, uit haar hotelkamer geplukt. Officieel gebeurde dat om zorgen over haar 'emotionele en psychologische toestand', wat Tsimanouskaya afdeed als een leugen.