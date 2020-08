Woensdag Europese top over Wit-Rusland

Woensdag komt er een Europese top over Wit-Rusland. Eerder kondigden de Europese landen al sancties aan tegen de personen die verantwoordelijk zijn voor het recente geweld en de schendingen van de mensenrechten.

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, heeft de speciale top over Wit-Rusland maandag bekendgemaakt. De regeringsleiders van de 27 EU-landen zullen woensdag om 12 uur per videoconferentie over de situatie vergaderen.