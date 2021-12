Woordvoerster doet lachen aan hof Boris Johnson vergaan...

Om de enorme heisa te counteren over een kerstfeestje in covidtijden is een woordvoerster van Boris Johnson geslachtofferd. Maar hoe stevig staat de Britse brexitpremier zelf nog?

Met een jaar vertraging is Allegra Stratton deze week verworden tot het gezicht van 'Partygate'. En van de ogenschijnlijke cultuur van dubbele standaarden, zelfbediening en chaotische incompetentie in Downing Street 10. Huilend nam ze ontslag uit het mediateam van de Britse premier Boris Johnson. Voor het eerst rijst ook de vraag: is de houdbaarheidsdatum van de Conservatieve Mister Brexit stilaan overschreden?

De essentie Partygate : Allegra Stratton, een gewezen topjournaliste, nam deze ontslag ontslag uit het mediateam van de Britse premier Boris Johnson. In een uitlekte video lachte ze om een kerstfeestje in volle coronalockdown.

: Allegra Stratton, een gewezen topjournaliste, nam deze ontslag ontslag uit het mediateam van de Britse premier Boris Johnson. In een uitlekte video lachte ze om een kerstfeestje in volle coronalockdown. Tory-incrowd : Stratton en minister van Financiën Rishi Sunak zijn meter en peter van elkaars kinderen. Sunak was ook getuige op haar huwelijk met de politieke chef van het conservatieve blad The Spectator. Johnsons vrouw is evenzeer een intimus.

: Stratton en minister van Financiën Rishi Sunak zijn meter en peter van elkaars kinderen. Sunak was ook getuige op haar huwelijk met de politieke chef van het conservatieve blad The Spectator. Johnsons vrouw is evenzeer een intimus. Scandalitis : Stratton belichaamt de toenemende cultuur van 'ons kent ons' in Downing Street, waar regels niet nageleefd worden en corruptie aan het licht kwam.

: Stratton belichaamt de toenemende cultuur van 'ons kent ons' in Downing Street, waar regels niet nageleefd worden en corruptie aan het licht kwam. Johnson in gevaar : Steeds meer tory's lijken het gehad te hebben met de man die hen de brexit en de grootste meerderheid in ruim drie decennia bezorgde.

: Steeds meer tory's lijken het gehad te hebben met de man die hen de brexit en de grootste meerderheid in ruim drie decennia bezorgde. Dalende polls: Labour, zelf in verval, scoort plots beter dan de Conservatieven. En bij de torybasis is Johnson het op een na minst populaire regeringslid.

Alles draait om een kerstfeestje met tientallen stafleden dat volgens recente onthullingen op 18 december 2020 zou hebben plaatsgevonden in Johnsons ambtswoning. Op dat moment stierven zo'n 500 Britten per dag aan covid, een nieuwe lockdown was net van kracht. Johnson, destijds zelf niet aanwezig, blijft alles ontkennen. Zelfs toen een video van eind vorig jaar uitlekte waarin Stratton grapt over hoe ze dat 'fictieve feestje' gaat uitleggen. 'Een kaas- en wijnavond.' Of neen, 'een zakelijke meeting'. Hoe dan ook: 'Er was geen social distancing.'

Toenmalig woordvoerder Allegra Stratton en andere medewerkers van Boris Johnson grappen over een kerstfeestje in Downing Street 10.

Het is een kapitale blunder van een mediaveteraan. De 41-jarige Stratton maakte naam als journaliste bij The Times, The Guardian, BBC en ITV. Vorig jaar werd ze communicatiedirecteur van minister van Financiën Rishi Sunak, die peter is van haar kinderen en getuige was op haar huwelijk met James Forsythe, de politieke chef van het conservatieve huisblad The Spectator.

Snel werd Stratton woordvoerder van Johnson zelf, en daarna van de klimaattop in Glasgow. Er waren bedenkingen bij haar aanstelling, maar haar vriendin Carrie Symonds, de nieuwe vrouw van Johnson, drukte die naar verluidt door.

Critici noemen het illustratief voor de toenemende regelloze 'ons-kent-onsattitude' in het hart van de Britse macht. ConservativeHome, een blog die de temperatuur van de partijbasis goed kent, parafraseerde deze week Johnsons ex-topadviseur Dominic Cummings: 'Nummer Tien is een Versailles in zijn laatste dagen, met de premier als zwakke Lodewijk de Zestiende, die bijna alles zou doen voor zijn onvoorspelbare hedendaagse Marie Antoinette.'

'Qu'ils mangent de la brioche' leek nochtans ook Cummings' reactie op de publieke furie nadat hij vorig jaar, in volle lockdown, met een covidbesmetting van Londen naar een noord-Engels landgoed was gereisd. Deze zomer nam minister van Gezondheid Matt Hancock ontslag toen bleek dat hij en zijn minnares niet bepaald aan social distancing deden. En dinsdag bekende ex-minister van Onderwijs Gavin Williamson in 2020 ook een kerstfeestje gehouden te hebben.

Nog meer recente scandalitis: de Conservatieve backbencher Owen Paterson die tegen betaling in Westminster bleek te lobbyen voor enkele bedrijven en, ondanks Johnsons machinaties, moest opstappen. Of gewezen juridisch hoofdadviseur Geoffrey Cox die meer tijd doorbracht op de Britse Maagdeneiland als advocaat van de lokale corrupte regering dan in zijn eigen kiesdistrict. Deze week etterde ook 'Wallpapergate' opnieuw: de Conservatieve Partij kreeg een boete van 17.800 pond omdat ze donaties niet had gedeclareerd waarmee Johnson en Symonds hun privévertrekken in Downing Street een luxueuze opknapbeurt gaven.

Zijn lange carrière overleeft Johnson al de reputatie van brallende brokkenpiloot. Met barokke bravado was hij ook de man van 'get brexit done'. De 'Heineken-tory', die de rode Labour-bastions bestormde en zijn partij de grootste meerderheid sinds Margaret Thatcher in 1987 bezorgde. Toch lijken ook loyale media en partijgenoten stilaan het breekpunt te bereiken.

Dat Johnson nu ook een covidpas wil invoeren, wordt gekapitteld als een 'socialistische' aanval op burgerlijke vrijheden. Bij de stemming volgende week dreigt een massale partijrevolte. En dan is er donderdag ook nog een tussentijdse verkiezing in North Shropshire, het district van de gedefenestreerde Paterson. Voor het eerst sinds 1904 zouden de tory's er hun zetel verliezen.