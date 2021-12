'Wunderwuzzi' Kurz struikelt over schandalen...

De Oostenrijkers krijgen met Karl Nehammer hun derde kanselier in evenveel maanden. De ex-militair moet de puinhopen opruimen die de gevallen ‘wonderboy’ Sebastian Kurz achterliet.

De conservatieve ÖVP hees de 49-jarige Nehammer vrijdag op het schild als partijvoorzitter. In één adem schoof ze hem ook naar voren als nieuwe kanselier. Nehammer, tot nog toe minister van Binnenlandse Zaken, volgt zijn partijgenoot Alexander Schallenberg op, die donderdagavond ontslag nam.

De stoelendans werd op gang gebracht door ÖVP-boegbeeld Sebastian Kurz, die donderdag aankondigde uit de politiek te stappen. Hij was in oktober opgestapt als kanselier, maar bleef wel partijvoorzitter. Met zijn afscheid kwam die functie echter vrij. De partij besliste vrijdag dat Nehammer als nieuwe voorzitter ook kanselier wordt.

Met de aanwijzing van Nehammer neemt de conservatieve vleugel van de ÖVP het heft weer in handen. Die harde kern had de afgelopen jaren met lede ogen aanschouwd hoe Kurz de partij naar zijn hand zette. Veelzeggend was zijn beslissing om, na zijn aantreden als voorzitter in 2017, de partijkleur te veranderen van zwart in turquoise.

Kurz wierp zich altijd al op als een beeldenstormer die een frisse wind wou doen waaien in zijn partij, en bij uitbreiding de Oostenrijkse politiek. Hij bestormde in 2010 het politieke toneel door, vergezeld door schaars geklede jongedames, rond te toeren met zijn ‘Geil-o-Mobil’, een zwarte Hummer. ‘Schwarz macht geil’, luidde zijn slogan.

Buitenlandse Zaken

Het was het begin van een blitzcarrière die Kurz in 2013, op zijn 27ste, de post van minister van Buitenlandse Zaken opleverde. Dat bevestigde zijn reputatie als ‘Wunderwuzzi’, het wonderkind van de Oostenrijkse politiek. In 2017 werd Kurz partijvoorzitter, wat slechts een opstapje was naar het kanselierschap later dat jaar.

De conservatieve oude garde slikte met tegenzin Kurz’ verjongingskuur van de ÖVP en tolereerde hem vooral omdat hij de partij weer aan de macht had gebracht. Want Oostenrijk verschilt op dat vlak niet veel van België. Wie aan de macht is, heeft de ruimte om politieke benoemingen te doen op cruciale plaatsen in de ambtenarij.

Dat deed Kurz met verve, ook al had hij het einde van de oude politieke cultuur beloofd. Tot afgrijzen van de ÖVP-baronnen deelde Kurz de politieke benoemingen vooral uit aan zijn eigen vertrouwelingen. Smalend werd zijn entourage al snel de Ballhausplatz-kliek genoemd, naar het Weense plein dat vergelijkbaar is met de Wetstraat in België.

Toezichthouder

Illustratief was de benoeming van Kurz’ boezemvriend Thomas Schmid, tot baas van ÖBAG, de toezichthouder op strategische Oostenrijkse overheidsbedrijven. ‘Je krijgt wat jouw hart verlangt’, luidde een sms van Kurz aan Schmid. ‘Ik ben gelukkig’, antwoordde die. ‘Ik hou van mijn kanselier.’

1,2 miljoen Imagocampagne Ex-kanselier Kurz wordt ervan verdacht 1,2 miljoen euro belastinggeld te hebben gebruikt voor een imagocampagne waarbij hij peilingen liet vervalsen en kranten omkocht.

Die berichten raakten bekend door het corruptieonderzoek naar Heinz-Christian Strache, de extreemrechtse FPÖ-vicekanselier in de eerste regering-Kurz. In beslag genomen mail- en sms-verkeer legden gesjoemel en machtsmisbruik bloot. Zo bleek Kurz 1,2 miljoen euro overheidsgeld gebruikt te hebben voor een imagocampagne, inclusief vervalste peilingen.