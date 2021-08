Zakenman riskeert levenslang voor moord op Maltese onderzoeksjournaliste

Fenech staat sinds november 2019 onder arrest in het onderzoek naar de vermoorde onderzoeksjournaliste, een zaak die in Malta een politieke crisis ontketende. Galizia stierf in oktober 2017, toen een autobom ontplofte in haar kleine Peugeot. De journaliste - die door haar ijver bekendstond als de 'one woman WikiLeaks' - onderzocht corrupte politici en zakenlui in Malta en had net een reeks controversiële onthullingen over Maltese politici gedaan.