Zeker 27 bootvluchtelingen verdrinken voor Griekse kust

Voor de kust van Griekenland heeft zich vrijdag weer een humanitair drama afgespeeld. In de Egeïsche Zee, voor het eiland Paros, sloeg vrijdag een boot met een tachtigtal migranten om. De Griekse autoriteiten lanceerden meteen een zoek- en reddingsactie. Ze slaagden erin 63 mensen te redden. Maar voor 16 anderen - twaalf mannen, drie vrouwen en een kind - kwam alle hulp te laat.

De omstandigheden van het ongeluk zijn nog onduidelijk, liet de Griekse regering op kerstavond weten. De Griekse kustwacht gaat ervan uit dat de migranten op weg was van Turkije naar Italië.

Vluchtelingenboot

Het was de tweede keer in enkele uren dat de Griekse reddingsdiensten moesten uitrukken voor een ongeluk met een vluchtelingenboot. Vrijdagvoormiddag gingen ze op pad nadat zich een incident voorgedaan voor een van de Ionische Eilanden.

Mensenlevens laten die bendes koud. Ze sturen tientallen mensen zonder reddingsvest het water op in vaartuigen die niet conform de basisveiligheidsstandaarden zijn.

'We zijn erin geslaagd 90 mensen - 52 mannen, 11 vrouwen en 27 kinderen - te redden en te evacueren', resumeerde de kustwacht. Tegelijkertijd borgen reddingsdiensten elf lichamen. De dodental kan nog oplopen want het is niet duidelijk hoeveel mensen zich precies op de migrantenboot bevonden.