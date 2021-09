Zelfs in stad van selfmade miljonairs verliest CDU van haar pluimen

De christendemocraten wonnen de vorige verkiezingen in het Duitse Heilbronn, waar ondernemers thuis zijn. Maar ook in Baden-Württemberg staat de CDU onder druk. ‘Een linkse regering is slecht nieuws voor de economie.’

‘Dieter Schwarz? Een zeer bekend figuur, maar ook een fantoom’, zegt Mirjam, terwijl ze bij de Lidl-supermarkt in Heilbronn boodschappen op haar fiets zet. Schwarz, de inmiddels 81-jarige oprichter van de Duitse supermarktketen Lidl, is geboren en getogen in Heilbronn, onder de rook van Stuttgart in de deelstaat Baden-Württemberg. Schwarz zou er nog altijd wonen, maar leidt een teruggetrokken bestaan. Met een geschat vermogen van ruim 26 miljard euro trekt hij de welvaart in de stad behoorlijk op. Het gemiddelde salaris van zowat 37.000 euro per jaar is hier hoger dan waar ook in Duitsland.

Daarmee is Heilbronn verhoudingsgewijs een van de rijkste steden van Duitsland. Maar niet overal in de stad aan de Neckar is daar evenveel van te merken. In wijken buiten het centrum leven gezinnen onder de armoedegrens. Vooral de Turkse Duitsers, in verhouding een van de grootste gemeenschappen van het land, hebben het veelal niet breed. Ook voor veel Kroaten en Roemenen is het ploeteren.

Knorr en Würth

Daartegenover staat het grote aantal selfmade miljonairs in Heilbronn en omstreken. De voormalige industriestad kan bogen op een rijke historie van geslaagde ondernemers, die graag hun steentje bijdragen aan de lokale gemeenschap. Behalve de Lidl-oprichter, die ook aan de wieg stond van de groothandel Kaufland, komen ook wijlen Carl Heinrich Knorr, bekend van de blikgroenten, en Adolf Würth uit de streek. Würth, vermaard om de schroeven, bouten en machines voor de industrie en agrarische sector, is een van de grote werkgevers in de omgeving.

Ondernemers, van groot tot klein, schaarden zich in deze bestuursregio decennia achter de CDU.

In de landkreis Heilbronn, met zo'n 30 gemeentes, schaarden kleine en grote ondernemers zich decennia achter de CDU. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2019 werd de partij met ruim een kwart van de stemmen de grootste, gevolgd door de groenen en de SDP. Het rechts-populistische Alternative für Deutschland kreeg 13 procent.

‘Onze partij heeft veel mensen in de gelederen die hun eigen business runnen’, zegt Michael Preusch, CDU-afgevaardigde in het parlement van Baden-Württemberg. ‘Net als in Beieren zijn we erin geslaagd ook op het platteland ondernemingen van wereldfaam te laten ontstaan.’

Volgens Preusch kan zijn partij Duitsland door de coronacrisis loodsen. ‘De bedrijven zijn zwaar geraakt. Veel werknemers zitten in Kurzarbeit (tijdelijke werkloosheid, red.). Om ondernemingen weer lucht te verschaffen, moeten we een slimme politiek voeren.’

Maar door het vertrek van boegbeeld Angela Merkel zit de partij in een vrije val. De CDU moet met de onpopulaire Armin Laschet, de minister-president van Noordrijn-Westfalen, als boegbeeld de sociaaldemocratische SPD in de peilingen laten voorgaan. Door zijn belabberde campagne slaagt Laschet er niet in als conservatief bruggen te leggen naar eerder groene of liberale kiezers, wat Merkel wel kon.

Kiesdrempel

In het stadscentrum staat Klaus Ries-Müller tussen twee feloranje parasols te flyeren namens de Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP). ‘We zijn conservatiever dan de groenen. We stellen familiewaarden centraal en willen geen grenzen die wagenwijd openstaan’, zegt hij.

Als het erop aankomt, kiezen mensen toch weer voor de gevestigde partijen. Klaus Ries-Müller Militant Ökologisch-Demokratische Partei

Volgens de zestiger zitten veel Duitse kiezers niet meer te wachten op traditionele partijen zoals de CDU en SPD. ‘Daar profiteren wij van.’ Een lichte overdrijving: slechts 0,3 procent stemde vier jaar geleden op de partij. ‘Als het erop aankomt, kiezen mensen toch weer voor de gevestigde partijen’, geeft hij toe. ‘Daarom willen we dat de kiesdrempel van 5 procent voor de Bondsdag afgeschaft wordt.’

Door die kiesdrempel is het zelfs spannend of het populistische Die Linke weer in het Duitse parlement belandt. Dat kan een streep door een coalitie met de SPD en de groenen betekenen. Dat een ultralinks verbond onmogelijk is, zou voor CDU’er Preusch een grote opluchting zijn. Maar de volgende bondsregering kan er wel een zijn onder aanvoering van de SPD. De sociaaldemocratisch partijleider Olaf Scholz won zondag het laatste grote tv-debat.