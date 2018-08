Zes landen nemen migranten ngo-schip op

Dat meldt de Spaanse krant El Pais op gezag van bronnen in de Spaanse regering.

Spanje neemt zestig mensen op, Portugal dertig. Ook Duitsland en Frankrijk hebben aangegeven mensen van de Aquarius toe te laten. Het is nog onduidelijk welke de twee andere landen zijn. België is het zeker niet. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) liet weten dat ons land geen migranten zal opnemen. België nam in juni nog 15 mensen op van een ander ngo-schip, de Lifeline.