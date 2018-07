Zet Marokko poort open voor migratiegolf naar Spanje?

De Spaanse regering vraagt de Europese Commissie hulp om de aanzwellende golf van illegale immigratie op te vangen. De vluchtelingenstroom komt uit Marokko.

De vluchtelingenstroom gaat crescendo in Spanje. Tot 29 juli waren er een goede 25.000 migranten aan land gegaan in het Zuid-Europese land. Dat is meer dan in Italië of Griekenland. Een deel van de verklaring is dat Spanje zich toleranter opstelt en dat de nieuwe Spaanse premier Pedro Sánchez in juni de vluchtelingen van het reddingsschip Aquarius opving die eerder door Malta en Italië waren geweigerd.

De toevloed uit Marokko is in juli sterk toegenomen. Er zouden zowat 3.000 vluchtelingen aangekomen zijn op de Andalusische kusten. Dat is het dubbele van een jaar geleden en zelfs het drievoudige van 2016. Volgens de Spaanse krant El País gaat het om meer dan een seizoensgebonden instroom. De krant citeert Europese bronnen die melden dat de grensbewaking in Marokko is teruggeschroefd. Dat is merkwaardig omdat het land een van de betrouwbaarste partners is van Europa, niet alleen bij het indijken van de migratiestromen, maar ook bij de strijd tegen het terrorisme.

Mohammed VI

Opvallend is dat de situatie in juli veel volatier is geworden. Een deel van de ordetroepen die instaan voor de grensbewaking is opgevorderd om koning Mohammed VI te bewaken tijdens zijn vakantie in de buurt van Tanger. Die demarche vormde voor de mensensmokkelaars het sein om hun actieterrein meer naar het oosten te verleggen. Door de tijdelijke verplaatsing van de agenten konden de vluchtelingen daar ongehinderd op bootjes naar Spanje worden gezet.

Het vermoeden bestaat dat Rabat meer geld wil van de Europese Unie om de illegale overtochten af te remmen. Begin juli zou al 55 miljoen euro zijn toegezegd aan Marokko. In tegenstelling tot Turkije of Libië kreeg het land, ondanks nadrukkelijk aandringen, tot nu geen EU-middelen om de migratiestroom naar Europa te helpen beteugelen. Nu de situatie steeds penibeler wordt, lijkt Europa wel geld te willen toezeggen.

20.000 migranten op een bevolking van 40 miljoen is geen massale immigratie. JoseP Borrell Minister van Buitenlandse Zaken

Geld is niet alles. Marokko is ook niet te spreken over het feit dat premier Sánchez zijn eerste officiële staatsbezoek niet in Marokko heeft afgelegd. Nochtans is dat een traditie. Maar het probleem was dat Mohamed VI op het moment van Sánchez’ aantreden niet in Marokko was. De beslissing van het Europees Gerechtshof dat de Sahara geen Marokkaans grondgebied is, viel evenmin goed.

Spanje zelf heeft ook bijkomende Europese hulp gevraagd om de vluchtelingenstroom op te vangen. In juli zou het land al 25 miljoen euro hebben gekregen. Maar omdat steeds meer migranten toestromen, heeft het land extra hulp gevraagd.

De vluchtelingenstroom is ook een politieke test voor Spanje. Het land heeft de reputatie vrij tolerant te zijn inzake immigratie. Toen Sánchez in juni besloot de vluchtelingen van de Aquarius op te vangen, was daar weinig politiek verzet tegen. Ter linkerzijde was er geen protest te horen en ook de liberale leider Albert Rivera van Ciudadanos stelde dat men ‘geen honderden mensen kan laten sterven op zee’.

Zelfs tijdens de economische crisis werd de immigratie geen politiek thema in Spanje. In tegenstelling tot in veel Europese landen, waar populistische partijen met een anti-immigratiediscours doorbraken, bleef het in Spanje op dat vlak opvallend rustig. Alleen het kleine, extreemrechtse Vox probeerde goed garen te spinnen bij het vluchtelingenthema. De partij heeft evenwel geen zetel in het parlement.

Het is een open vraag of die tolerantie overeind blijft. Politiek is Spanje niet stabiel sinds Sánchez begin juni aan het hoofd kwam van een minderheidskabinet. Om overeind te blijven moet de socialist terugvallen op de steun van de anti-establishmentpartij Podemos en een nationalistische partijen uit Baskenland en Catalonië.

De huidige migratiecrisis maakt het nog wat moeilijker. De nieuwe leider van de conservatieve PP, Pablo Casado, wil dat de illegale immigratie harder wordt aangepakt. Casado herhaalde het afgelopen weekend dat ‘Spanje onmogelijk miljoenen Afrikanen kan opvangen die naar Europa willen komen’. ‘Omdat dat onmogelijk is, is hen tegenhouden niet politiek incorrect’, luidde het. Waarmee Casado aangaf minder gematigd te zijn dan zijn voorganger, ex-premier Mariano Rajoy.

Ook de liberaal Rivera verhoogt de druk op de regering. Rivera bracht gisteren een bezoek aan de Spaanse enclave Ceuta, waar donderdag illegale migranten op een gewelddadige manier door de omheining zijn gedrongen. Rivera eist van Sánchez dat hij zich engageert om oplossingen te vinden. Hij vraagt dat de Spaanse premier zijn ‘welwillendheid’ laat varen omdat die een ‘aanzuigkracht’ tot gevolg heeft, waardoor vooral de Andalusische kuststeden ‘zwaar lijden’ onder de illegale toestroom.

Vers bloed