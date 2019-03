Zeven Belgen opgepakt na rellen in Parijs

Er zijn zaterdag zeven Belgen opgepakt tijdens de zware rellen in Parijs, waar de actie van de 'gele hesjes' heeft geleid tot plunderingen en brandstichtingen. Dat meldt de FOD Buitenlandse Zaken.

Zaterdag ontaardde de actie van de 'gele hesjes' tegen het Franse regeringsbeleid in zwaar geweld. Er werden in de Franse hoofdstad winkels geplunderd en er werd brand gesticht.

Daarbij werden zeven Belgen opgepakt, bevestigt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zondag. De omstandigheden waarin dat gebeurde, zijn nog niet duidelijk. De Belgische ambassade is in contact met verscheidene politiecommissariaten in een poging om meer informatie te krijgen. Buitenlandse Zaken weet tot dusver evenmin waarom de Belgen zijn opgepakt.