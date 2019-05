'Zo goed als zeker nieuwe Oostenrijkse verkiezingen'

Oostenrijkse nieuwssites stellen met grote zekerheid dat nieuwe verkiezingen onafwendbaar zijn, nadat een vicekanselier in een gelekte video lijkt in te gaan op omkoping door 'een Russische miljonair'.

Een gelekte video kostte dit weekend de kop aan Heinz-Christian Strache, vicepremier en de voorzitter van het extreem-rechtse FPÖ. Afgaand op Oostenrijkse nieuwssites zullen er binnen de regering nog koppen rollen.

De oppositie schiet met scherp op andere ministers. Die sprak over het 'grootste politieke schandaal in de Tweede Republiek'. Ook de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz, van de conservatieve Volkspartij, zou laten weten hebben niet langer met Strache te willen verder werken.

Strache trok zijn conclusies. 'Ik heb mijn ontslag als vicekanselier van Oostenrijk aangeboden aan kanselier Kurz en hij heeft dit besluit aanvaard', aldus Strache op een persconferentie. De 49-jarige Strache zei dat hij het 'slachtoffer is van een gerichte politieke aanval met illegale middelen', maar dat hij vertrekt om te vermijden dat de coalitie tussen de FPÖ en de ÖVP zou instorten.

Strache stapt tevens op als partijvoorzitter. 'Mijn plaatsvervanger Norbert Hofer zal de leiding van de partij vanaf nu op zich nemen', aldus Strache. Hofer is momenteel minister van Verkeer. Ook FPÖ-fractieleider Johann Gudenus, die in de bewuste video in beeld was, stapt op.

De beelden die de heisa veroorzaakten werden door Duitse media naar buiten gebracht. Daarin is is te zien hoe Strache enkele maanden voor de verkiezingen samen met Johann Gudenu, de huige fractievoorzitter van FPÖ in het parlement, een Russische vrouw ontmoet in Ibiza. De mannen zouden haar lucratieve bouwcontracten hebben aangeboden in ruil voor het opkopen van de Oostenrijkse tabloid Kronen Zeitung die positief zou schrijven over hun partij.

Verborgen camera