Zo heeft Duitsland gestemd...

Duitsland heeft zondag gestemd en zoals dat hoort bij verkiezingen ging dat gepaard met soms forse verschuivingen. Een overzicht in enkele grafieken en kaarten.

Ook Duitsland lijkt afscheid te hebben genomen van het tijdperk van de grote volkspartijen. Dat blijkt alvast uit een ruim onderzoek van het onderzoeksbureau Forschungsgruppe, dat gespecialiseerd is in verkiezingsanalyses. Het bureau organiseerde op verkiezingsdag een rondvraag bij 41.373 kiezers.

De christendemocratische CDU/CSU en de sociaaldemocratisch SPD haalden bij de jongste Bondsdagverkiezingen net geen 50 procent van de stemmen. Bij het aantraden van Angela Merkel in 2005 was dat nog ruim driekwart van het totaal. En in de jaren 50 en 60 verdeelden beide partijen geregeld nog 90 procent van de stemmen onder elkaar.

Het partijlandschap kleurde zondag een pak roder op de kaart van Duitsland, althans als het gaat om de stand volgens de resultaten per kiesdistrict. Het land is onderverdeeld in 299 kiesdistricten die elk een vertegenwoordiger naar Berlijn sturen. Wie de meeste stemmen haalt in een district is zeker van een plek in de Bondsdag.

Buiten de zwarte (CDU/CSU) en rode (SPD) districten, valt vooral de lichtblauwe partijkleur van de radicaal-rechtse AfD op in de voormalige DDR. In Thüringen en Saksen werd de partij zelfs de grootste politieke formatie. Ook die Linke scoorde goed in Oost-Duitsland, maar wist slechts drie kiesdistricten in de wacht te slepen.

Naast een stem voor een kandidaat hebben de kiezers ook een stem voor partij. En dan valt op dat de CDU/CSU in alle 299 kiesdistricten verlies boekt. Aan de andere kant van het spectrum zitten de groenen, die in bijna alle districten winst boekten.

Overlopers

De analyse van de verkiezingsuitslag leert ook dat de CDU/CSU 1,3 miljoen kiezers zag overlopen naar de SPD. 900.000 kiezers maakten de oversteek naar de groenen en 340.000 naar de FDP. Dat ontkracht de populaire kritiek dat Merkel met haar centrumkoers een gat op rechts had gelaten en daarmee de AfD de wind in de zeilen had gegeven.

Schermvullende weergave

Het beeld wordt vertekend door het overwicht van de oudere kiezers. Het gros van de Duitsers die zondag naar de stembus trokken, is ouder dan 60 jaar. En in die groep blijven de CDU/CSU en de SPD dominant, met respectievelijk 34 en 35 procent. De rest van de partijen zijn lilliputters met scores onder de 10 procent.

Hoe jonger de kiezers, hoe minder de klassieke twee aan de bak komen. En in tegenstelling tot de volkswijsheid stemmen jongere kiezers niet automatisch links. Opvallend is de sterke score van de liberale FDP, die in de categorie tot 29 jaar bijna een vijfde van de kiezers verleidt. Koploper in die groep zijn de groenen met 22 procent.

Maar bij de ‘Neuwähler’, die voor het eerst mochten kiezen, spant de FDP de kroon met 23 procent, tegen 22 procent voor de groenen. Pro memorie: zondag waren er 1,2 miljoen minder kiezers, wat in het nadeel speelde van de traditionele partijen, met de CDU/CSU op kop.

Hogeropgeleiden

De liberalen en groenen scoren ook goed bij de hogeropgeleiden, met een duidelijke voorsprong voor Bündnis 90/Die Grünen. De sociaal- en christendemocraten zien hun kiezerspubliek daarentegen slinken naarmate de kiezers een hoger diploma hebben.