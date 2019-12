'Zonder Duitse zwarte nul breekt de dijk in Europa'

In Duitsland waarschuwt regeringspartij CSU er voor dat de begroting niet in het rood mag gaan, omdat anders het hek van de dam is in heel Europa'

Duitsland, de krachtigste economie van de Europese Unie, vermeed dit jaar nipt een recessie en sluit 2019 af met een groei van 0,4 procent.

Tegelijk staat de Duitse regering, geleid door christen-democraten en sociaal-democraten, al een tijdje onder hoogspanning. Bondskanselier Angela Merkel is aan haar afscheid bezig en de vice-kanselier Olaf Scholz verloor vorige maand nog de voorzittersverkiezingen in de SPD.

Tegen die achtergrond woedt in Duitsland opnieuw de discussie over de 'zwarte nul', het symbool voor begrotingsoverschotten die Duitsland sinds 2014 onafgebroken boekt. De zwarte nul is een begrip in Duitsland. Toen Wolfgang Schäuble in 2014 afscheid nam als minister van Financiën, vormde het personeel van het ministerie van Financiën als afscheid de zwarte nul in de lobby.

Groene investeringen

De vraag die zich het voorbije jaar heeft gesteld is of Duitsland niet meer geld moet uitgeven om te investeren in (groene) infrastructuur en tegelijk de economie aan te zwengelen in Duitsland en de rest van de EU.

Het argument van bondskanselier Angela Merkel tegen een begrotingsdeficit is dat Duitsland een demografisch deficit heeft: de toekomstige verplichtingen voor pensioenen en ziekte-uitgaven zijn zo groot dat de regering nu reserves moet aanleggen.

Hek van de dam

Manfred Weber, de fractieleider van de EVP in het Europees Parlement en een boegbeeld van de Beierse CSU, voegt daar nu nog een argument aan toe: als Duitsland de begrotingsdiscipline laat varen, is volgens hem het hek van de dam. Hij zegt 'geschokt' te zijn over hoe in debatten in Duitsland de zwarte nul wordt opgegeven.

'Als Duitsland de zwarte nul los laat, dan breken in Europa alle dijken. Dan zullen de Italianen zeggen: als de Duitsers al schulden mogen maken, dan mogen wij dat ook.' Het geld voor investeringen moet volgens hem van besparingen elders komen.