Zonder coronabewijs de Nederlandse grens oversteken kan 95 euro kosten

Nederland gaat reizigers die vanuit België of Duitsland naar huis terugkeren vanaf zondag steekproefsgewijs controleren op hun coronabewijs.

Nederland had eerder al bekendgemaakt dat er vanaf zondag aan de grens controles zouden komen voor de voornamelijk Nederlandse reizigers die vanuit België het land binnenkomen. België, delen van Frankrijk, Spanje en delen van Portugal hebben namelijk een 'geel' reisadvies gekregen.

Een geel reisadvies betekent dat reizigers vanaf twaalf jaar een coronabewijs bij zich moeten hebben als ze uit een van die landen komen. Dat kan een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs zijn.

Ook reizigers vanuit Duitsland kunnen gecontroleerd worden, omdat de kleurcode van Italië sinds vrijdag eveneens naar geel is veranderd. Veel Nederlanders die met de auto terugkeren via Italië doen dat via Duitsland.