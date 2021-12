Zorgen over Rusland en Oekraïne drijven gasprijs verder omhoog

De spanning tussen Rusland en Oekraïne maakt handelaren nerveus. Een conflict in het gebied zou de levering van gas naar Europa onder grote druk zetten.

De gasprijs is dinsdag verder gestegen. De prijs voor een megawattuur gas op de toonaangevende Nederlandse gasbeurs TFF steeg dinsdagmorgen na opening even naar 122,92 euro. Dat is bijna 6 procent meer dan op maandag, toen de gasprijs al met 10 procent steeg. Nadien schommelde de prijs rond 118 euro.

De prijzen worden aangevuurd door de spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Rusland heeft aan de grens met Oekraïne tienduizenden militairen gestationeerd en zou van plan zijn het land begin volgend jaar binnen te vallen. Dat leidde tot felle reacties van de EU en de VS, die een resem sancties in stelling brachten.

Duitsland zei dit weekend nog dat het niet zal aarzelen om de belangrijke gaspijpleiding Nord Stream II in te zetten als Rusland Oekraïne effectief binnenvalt. De pijplijn, die gas rechtstreeks van Rusland naar Duitsland moet brengen, is het paradepaardje van de Russische president Vladimir Poetin. De werkzaamheden zijn klaar, maar Rusland wacht op een vergunning van de Duitse autoriteiten om de pijplijn in gebruik te nemen.