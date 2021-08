Zuid-Europa krijgt bosbranden niet onder controle

Een blusvliegtuig probeert aan de Côte d' Azur de grootste brand van het jaar in te tomen in het Franse departement Var.

De extreme hitte rond de Middellandse Zee blijft nieuwe bosbranden aanwakkeren. Deze zomer brandde al 1 miljoen hectare plat, bijna drie keer zo veel dan gebruikelijk.

Terwijl België zijn natste zomer meemaakt sinds de start van de metingen in 1833, kampt Zuid-Europa met extreme droogte. Het gebied rond de Middellandse Zee zit al weken in de greep van een uitzonderlijke hittegolf, met vorige week nieuwe temperatuurrecords van 47,4°C in Spanje en zelfs 48,8°C in Sicilië, mogelijk de hoogste temperatuur ooit gemeten in Europa.

Schermvullende weergave

De extreme droogte en hoge temperaturen zijn een gevaarlijke cocktail voor bosbranden. Nadat eerder al Turkije, Griekenland, Italië en Algerije af te rekenen kregen met uitzonderlijk zware bosbranden, doken deze week opnieuw verschillende nieuwe brandhaarden op.

Schermvullende weergave

In het Franse departement Var aan de Côte d’Azur kon de brandweer een razende bosbrand pas na vijf dagen min of meer indammen. Sinds maandag legde het vuur er al 8.100 hectare in de as, waarmee het de grootste brand van het jaar is in Frankrijk. Tienduizend mensen moesten geëvacueerd worden uit hun huis en de brand kostte al zeker aan twee mensen het leven. In Griekenland werden woensdag verschillende dorpen geëvacueerd nadat hevige wind twee nieuwe branden had aangewakkerd in een van de laatste pijnboombossen in de buurt van Athene.

Schermvullende weergave Brandweerlieden en vrijwilligers proberen in de buurt van Athene het vuur onder controle te krijgen. ©REUTERS

De branden doen vragen rijzen over de toenemende gevolgen van klimaatverandering in Europa en of landen daar wel voldoende tegen gewapend zijn. Slim landbeheer met verwijdering van brandbaar materiaal kan een groot verschil maken, net zoals brandgangen en een voldoende uitgerust brandweerkorps.

Nog voor het brandseizoen voorbij is, staat nu al vast dat de zomer van 2021 in het Middellandse Zeegebied een van de meest verwoestende zal worden van de voorbije decennia. In de landen rond de Middellandse Zee brandde dit jaar al bijna 1 miljoen hectare af, een gebied bijna zo groot als Vlaanderen. Ten opzichte van het gemiddelde van de voorbije tien jaar werd drie keer zo veel oppervlakte in de as gelegd, zo blijkt uit data van de Europese brandenmonitoringsdienst EFFIS. Vooral in Turkije, Italië en Griekenland was de impact veel groter dan gewoonlijk.