Zuid-Europa op bedeltocht naar het noorden

Leiders van de zuidelijke Europese landen zetten hun bedeltocht naar Den Haag en Berlijn verder in de aanloop naar de Europese top van eind deze week.

Het levert mooie prentjes op: de Europese leiders die bij elkaar op bezoek gaan in het aanschijn van de 'top der toppen' eind deze week. Wat opvalt is dat de tocht start in het Europese zuiden. En de eindbestemming is ofwel Berlijn, ofwel Den Haag.

De zuidelijke Europese leiders hebben al hun hoop gevestigd op een Europees herstelplan van 750 miljard euro, waarvan twee derde in de vorm van subsidies. Dat geld moet snel vloeien, anders dreigt de economische crisis in die landen nog erger te worden en de kloof met het rijkere noorden nog groter te worden.

De Nederlandse premier Mark Rutte is dé te overtuigen man voor het zuiden. Rutte is de aanvoerder van de dwarsliggers, de spits van de 'zuinige' of 'vrekkige' landen: Nederland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken en in de praktijk ook Finland. Vandaar dat de Italiaanse premier Giuseppe Conte vrijdag langskwam bij Rutte. Maandag volgden de Spaanse premier Pedro Sanchez en zijn Portugese collega Antonio Costa, elk afzonderlijk weliswaar, het Italiaanse voorbeeld. Conte zette zijn reis verder naar Berlijn.

Rutte verkiest leningen in plaats van subsidies en wil staalharde garanties dat het geld gebruikt wordt voor hervormingen die de betrokken landen sterker maken: hervormingen van de pensioenen of de arbeidsmarkt. Eigenlijk wil Rutte dat het Nederlandse parlement mee beslist of het herstelplan dat Italië of Spanje indienen in ruil voor die Europese centen voldoende ver gaat.

Strenge voorwaarden

De leiders van het zuiden lieten al verstaan dat ze best kunnen leven met strenge voorwaarden. De Europese Commissie verbond geld uit het herstelfonds met het bestaande toezicht op het sociale, economische en budgettaire beleid. Het herstelplan dat de lidstaten indienen, moet de probleempunten die de Commissie aanstipt - vaak al jarenlang - eindelijk aanpakken.

Rutte wil het toezicht evenwel niet enkel aan de Commissie laten, maar ook de lidstaten inspraak geven bij de beoordeling.Duitsland, dat sinds begin deze maand de top voorbereidt, testte al het water voor een dergelijk versterkt toezicht door de lidstaten.