Zware aardbeving treft Griekenland en Turkije

Een zware aardbeving heeft vrijdagmiddag het Griekse eiland Samos in de Egeïsche Zee en het westen van Turkije getroffen. De beving was te voelen tot in Athene en Istanboel, maar heeft daar geen schade aangericht.

De aardbeving had volgens het seismologisch instituut in Athene een kracht van 6.6. Het Amerikaans seismologisch instituut USGS spreekt van een kracht van 7.0. Het epicentrum lag ten noorden van het Griekse eiland Samos, zo'n 17 kilometer van de kust van de Turkse provincie Izmir.

Voorlopig zijn nog geen slachtoffers gemeld, maar in Izmir, de op twee na grootste stad van Turkije, zijn meerdere flatgebouwen deels of helemaal ingestort. 'Op dit moment hebben we informatie dat zes gebouwen zijn ingestort in de provincie Izmir', zei de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu. De Turkse televisie toonde beelden van ingestorte gebouwen, bedolven auto's en mensen die in paniek wegrenden.