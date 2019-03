Zware hinder verkeer richting Frankrijk

De E40 richting Frankrijk is volledig afgesloten vanaf Oostduinkerke.

Voor de E40 werd afgesloten, kon het verkeer nog doorrijden naar Adinkerke. Daar stond rond 7 uur 10 kilometer file. Inmiddels is dat nog 3 kilometer, en het verkeer staat er vast.

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum zal de hinder nog de hele dag aanhouden. Bestuurders krijgen de raad om indien mogelijk op lange afstand om te rijden. Dat kan in de richting van Brugge en Brussel naar Duinkerke via Doornik, en vanuit Gent richting Duinkerke via Kortrijk en Rijsel.