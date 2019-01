Zware mijnramp in Brazilië na dambreuk

Een dambreuk van een ijzerertsmijn in Brazilië zaait dood en vernieling. 300 mensen zijn vermist.

In de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais maakt een dambreuk in een ijzerertsmijn een enorme ravage. Het stadje Brumadinho, ten zuiden van grootstad Belo Horizonte, is overspoeld door een stroom modder en mijnafval.

299 mensen zijn vermist. De meesten zijn werknemers van het bedrijf Vale dat de mijn uitbaat. Het bedrijf bevestigde in een e-mail dat werknemers in hun kantoor werden verrast door de dijkdoorbraak.

Het Braziliaanse milieu-agentschap schreef al meteen een boete uit voor de mijnuitbater van 250 miljoen real (een goede 58 miljoen euro).

Overspoeld door mijnafval

Camerabeelden vanuit een helikopter tonen verscheidene gebouwen die vrijwel helemaal zijn bedolven door de lawine van mijnafval. Wegen zijn geblokkeerd door een zee van bagger. Veel mensen zitten vast in de smurrie. Er is een grote reddingsoperatie op gang gekomen. Die wordt vanuit de lucht gecoördineerd door verkenningsvliegtuigen.

De bruine moddervloed heeft intussen het woongebied Vila Forteco bereikt. Mensen moesten met helikopters gered worden. Volgens de brandweer werden tot nog toe slechts tien doden teruggevonden. 'Jammer genoeg zijn de kansen om nog overlevenden te vinden, miniem.' Zo zei de goeverneur van Minas Gerais, Romeu Zema, op een persconferentie.

Tweede tragedie van Mariana

Het drama doet denken aan een gelijkaardige ramp in november 2015, ook in de mijnprovincie Minas Gerais én uitgebaat door hetzelfde bedrijf. De instorting van een dam zorgde er toen voor dat '25.000 olympische zwembaden vol giftig slib' vrijkwamen en negentien mensen stierven. De 'tragedie van Mariana' veroorzaakte toen een zware vergiftiging van de rivier Rio Doce over een lengte van 650 kilometer.

Vale is de grootste producent van ijzererts en nikkel ter wereld. Zeven waterkrachtcentrales in Minas gerais leveren elektriciteit voor de mijnbouwactiviteiten van het bedrijf. De regering eiste de tijdelijke stopzetting van de mijnactiviteiten in het rampgebied. De openbare aanklager van de overheid vroeg Vale al om een bedrag van 5 miljoen real (1,1 miljoen euro) te blokkeren voor het uitbetalen van schadevergoedingen.