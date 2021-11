Zwarte vrijdag voor Rutte

Als de ogenschijnlijk eeuwig demissionaire premier Mark Rutte het advies van experts vrijdag volgt, gaat Nederland de komende weken elke dag al om 17 uur dicht. Het land had zich Black Friday vast anders voorgesteld.

Een van de grote verschillen tussen Nederland en België zit in het medicijngebruik. Terwijl Nederlanders bij de zuinigste slikkers van Europa horen, is het hier vaak een prestatie om een huisartsenbezoek af te sluiten zónder voorschrift. Dat blijkt ook uit het aantal apotheken: Nederland telde er begin dit jaar exact 2.000. België heeft er zo'n 4.800. Omgerekend per inwoner zijn in ons land vier keer zoveel apotheken als in Nederland.

Dat verschil is voor een deel te verklaren doordat Nederlandse apotheken zich zo goed als volledig beperken tot voorgeschreven medicijnen. Al de rest, van algemene pijnstillers tot zelftesten voor corona, ligt tegen bodemprijzen in de supermarkt en bij de drogist.

Geen wonder dat de van oorsprong Nederlandse drogisterijketen Kruidvat in ons land een prijsbreker is in coronazelftests: ze kosten er amper 3,50 euro per stuk, minder dan de helft dan in de apotheek, die zich op de borst klopt tegen die prijs een superieure service te leveren.

Het duurde tot vorige week donderdag voor de eerste Nederlandse 80-plusser zijn boostershot kreeg.

Maar die zuinigheid lijkt nu een keerzijde te hebben. Terwijl hier in september al met de boostershotcampagne voor de derde coronaprik begonnen werd, aarzelde Nederland lang. Heel lang. Het duurde tot vorige week donderdag voor de eerste Nederlandse 80-plusser zijn boostershot kreeg.

Boostershots zijn geen garantie tegen corona, maar het aantal besmettingen onder 60-plussers stijgt de voorbije weken in ons land aanzienlijk trager dan in Nederland, schreef Financial Times woensdag.