Zweden kampt met dramatische uitval van zorgpersoneel

Zweden kampt met een zwaar tekort aan zorgmedewerkers op het moment dat zijn intensieve zorgafdelingen voor 99 procent gevuld zijn. 'Ziekenhuispersoneel is zo wanhopig op zoek naar een moment van rust dat ze ontslag als enige uitweg zien'.

Deze week bereikte de capaciteit van de intensive care-afdelingen in Stockholm 99 procent waardoor het stadsbestuur in paniek raakte en er om hulp van buitenaf werd opgeroepen. Maar zelfs als er meer intensive care-bedden worden verstrekt, is de grotere vraag nu of Zweden voldoende gezondheidswerkers heeft met de vaardigheden die nodig zijn om voor de ziekste covidpatiënten van het land te zorgen.

'De situatie is verschrikkelijk', zegt Sineva Ribeiro, voorzitter van de Zweedse vakvereniging voor zorgpersoneel aan Bloomberg. 'Er zijn nu minder gekwalificeerde mensen beschikbaar dan in het voorjaar wat het moeilijk maakt om onze capaciteit op intensieve zorgen uit te breiden.'

'In toenemende mate is het personeel zo wanhopig op zoek naar wat vrije momenten dat ze ontslag zien als de enige uitweg, zegt Ribeiro. Uit een onderzoek van Zweedse omroep TV4 blijkt dat in 13 van de 21 Zweedse regio's de uitval van personeel in de gezondheidszorg nu hoger is dan een jaar geleden, met maar liefst 500 vertrekkers per maand. Irene Svenonius, burgemeester van Stockholm, zegt dat de situatie 'buitengewoon gespannen' is. In een interview met Dagens Nyheter op vrijdag erkende ze dat zorgverleners overwerkt zijn en dat er behoefte is aan extra personeel.

Het is onzeker waar die extra capaciteit vandaan zal komen. Stockholm heeft extra medisch personeel van de Zweedse strijdkrachten gevraagd, maar het is niet duidelijk of het leger de middelen heeft om te helpen. Zweden, dat sinds het begin van de pandemie een lockdown heeft vermeden, moet zich nu voor hulp wenden tot zijn Scandinavische buurlanden.

Verplegersloon

Een deel van het probleem is dat met name verpleegkundigen, gezien het gemiddelde loonniveau, steeds minder bereid zijn om de lange uren te kloppen in de moeilijke omstandigheden. Sara Nordin, een voormalig assistent-verpleegster op een intensive care-afdeling, vertelde Bloomberg in oktober dat ze stopte omdat ze niet rond kon komen van het basisloon van omgerekend 27.700 euro dat ze per jaar kreeg.