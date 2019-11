Zweeds parket vervolgt Julian Assange niet langer voor verkrachting

Een vrouw had hem ervan beschuldigd haar te hebben aangevallen in Zweden in 2010. Assange zit momenteel in Groot-Brittanniƫ in de cel, waar hij zijn uitlevering aan de Verenigde Staten aanvecht.

Persson had de Zweede verkrachtingszaak in mei weer opgestart op vraag van een vrouw die zei dat ze in 2010 was verkracht door Assange, toen hij Zweden bezocht. Assange ontkent de beschuldiging. Ook de VS vragen de uitlevering van Assange omwille van andere veronderstelde misdaden. De VS verdenken hem namelijk van samenzwering met de voormalige inlichtingenofficier Chelsea Manning met het oog op het lekken van militaire geheimen. In februari volgt een zitting omtrent uitlevering aan de VS.