Zweedse aanklager vraagt aanhouding Assange in verkrachtingszaak

Het Zweedse openbaar ministerie wil Wikileaks-oprichter Julian Assange laten arresteren op verdenking van verkrachting. Dat meldt het parket.

Het Zweedse parket heropende vorige week het onderzoek naar de beschuldigingen tegen de Australië op vraag van de advocaat van het vermoedelijke slachtoffer. De vrouw beschuldigt Assange ervan haar te hebben verkracht in 2010. Het onderzoek was in 2017 stopgezet, maar kan nu worden voortgezet omdat Assange niet meer in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen verblijft.

Door in 2012 onderkomen te zoeken in die ambassade kon Assange een uitlevering aan Zweden vermijden. Hij ontkent de beschuldigingen. De Australiër werd vorige maand echter uit de ambassade gezet en tot een celstraf van 50 weken veroordeeld voor het jarenlang overtreden van borgtochtverplichtingen en het ontwijken van de politie.

Aanhoudingsbevel

Openbaar aanklager Eva-Marie Persson vraagt de rechtbank in Uppsala nu om Assange in Groot-Brittannië aan te houden op verdenking van verkrachting. ‘Als de rechtbank beslist hem aan te houden, zal ik een Europees aanhoudingsbevel uitvaardigen met betrekking tot een uitlevering aan Zweden’, klinkt het in een mededeling.