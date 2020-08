Zwitserland is boos op België over reisverbod

Op de website van Buitenlandse zaken staat een stukje Zwitserland sinds zaterdag op code rood voor Belgische toeristen die naar daar willen reizen. Reizen is dus verboden naar Vaud, Valais en Genève, drie kantons rond het meer van Genève door het in Belgische ogen hoge aantal corona-besmettingen. De toeristen die er nu nog zitten, moeten bij terugkeer minstens tien dagen in quarantaine en zich in die periode laten testen.