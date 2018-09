Zwitserland roept Rusland op matje voor spionage

De Russische ambassadeur in Bern heeft van de Zwitserse overheid de boodschap gekregen dat zijn land onmiddellijk moet stoppen met spionage. Russische spionnen zouden een Zwitsers labo en mogelijk het dopingagentschap WADA geviseerd hebben.

Het nieuws over de aanhouding van twee Russische spionnen die op weg waren naar het Zwisterse Spiez-laboratorium heeft dit weekend een staartje gekregen.

Sergei Garmonin, de Russische ambassadeur in Bern, is op het matje geroepen bij het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat eiste 'een onmiddellijke stopzetting van spionage-activiteiten' op Zwitsers grondgebied, aldus een persbericht van het ministerie. Voor het van oudsher neutrale Zwitserland is dat een erg ongewone actie.

Skripal

De ingreep volgt na berichten in Zwitserse en Nederlandse media over de aanhouding van twee Russische spionnen in Den Haag dit voorjaar. Het duo zou op weg geweest zijn naar een Zwitsers laboratorium dat onderzoek doet naar de gifgasaanvallen van het Assad-regime in Syrië en naar de aanslag op de Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Britse Salisbury.

De twee hadden apparatuur bij om in te breken op het computernetwerk van het labo. De Zwitserse inlichtingendienst FIS bevestigt niet dat Spiez het doel was, enkel dat 'illegale actie tegen kritieke Zwitserse infrastructuur was vermeden'.

WADA

Het Zwitserse ministerie van Justitie onthulde dit weekend nog dat de spionage-activiteit ruimer was en dat het een onderzoek gestart is naar een cyberaanval tegen het werelddopingagentschap WADA, dat in Zwitserland gevestigd is.