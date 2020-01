Galapagos en UCB in het koopmandje tijdens negende Beursrally-week

Week negen van de Beursrally is bijna achter de rug. Biofarmabeloftes werden gretig ingeslagen. Beyond Meat moest het ontgelden.

Met nog één speelweek voor de boeg naderen we het einde van onze beleggerswedstrijd. Het klassement werd afgelopen week helemaal herschikt. Alleen leider 'TJA', volgens onze informatie een 63-jarige mannelijke deelnemer uit Mol, weet zijn koppositie te behouden en bouwt zijn voorsprong op de achterliggers uit.

We bundelen voor u opnieuw de weektrends en voorzien ze van een vrijdags deuntje.

1. Galapagos in de gratie

Galapagos liep afgelopen week in de kijker op een druk gevolgde medische conventie van JPMorgan in San Francisco. De prima donna onder de biotechbedrijven klom donderdag voor het eerst boven 200 euro. In de Beursrally was Galapagos zowel het meest verhandelde als het best presterende Bel20-aandeel.

Ook UCB , dat grossiert in koopadviezen, viel in de smaak. Het biofarmabedrijf profiteerde van nieuwe fanmail van Jefferies, Barclays en de kleinere Londense zakenbank Bryan Garnier. Deelnemers aan de Beursrally sloegen het aandeel, dat sinds Nieuwjaar met 13 procent steeg, gretig in.

♪ The Turtles - Happy Together

Galapagos was meer haas dan schildpad en vormde met UCB het topduo van de week.

2. Beyond Meat zwarte piet

Veggiesensatie Beyond Meat werd massaal uit de portefeuilles gegooid na een adviesverlaging van Bernstein. Het Amerikaanse beurshuis vindt dat de producent van eiwitburgers, die in 52 weken evenveel procent hoger trok, overgewaardeerd is. En wie zijn de Beursrallydeelnemers om aan Bernstein te twijfelen?

♪ The Smiths - Meat is Murder

Goede kans dat Morrissey, leadzanger van The Smiths en militant veganist wel eens een Beyond Meatburgertje lust.

3. Kleine Chinezen

Het wordt stilaan afgezaagd maar een goudfonds van BlackRock is voor de negende week op rij het meest verhandelde fonds. Toch was ook sprake van enige risicoappetijt in het fondsenklassement. Het 'Asian Smaller Companies Fund' van Fidelity ging druk over de virtuele toonbank.



♪ T'Pau - China in your hand

Beursrallydeelnemers legden afgelopen week de hand op een fonds met Chinese small caps.

4. Start van de blokperiode

In de VS trapte JPMorgan het resultatenseizoen af. Het officiële startsein voor een niet-aflatende stroom aan cijferrapporten. Voor alle bedrijven in de Amerikaanse S&P500-index zien analisten de winsten met gemiddeld 3,6 procent dalen tegenover het vierde kwartaal van 2018. Beursrallydeelnemers zullen dus hun huiswerk moeten maken.

In Brussel komt de resultatentrein pas volgende week donderdag op gang met een eerste rapport van Quest for Growth . Voor de eerste Bel20'er is het wachten op WDP op 31 januari .



♪ Zombies - Time of the Season

It's the time of the season for...earnings!