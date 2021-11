'Geen munitie meer om de beursdip te kopen'

De beursrally is net begonnen en de beurzen gaan zwaar in het rood.

Dat verdraaide covidbeest brengt de markt weer aardig van de wijs. Heel even krijgt ook mijn enthousiasme een tik. Ik was al volledig belegd en had vrijdag geen munitie meer om de dip te kopen. Klassieke beginnersfout? Maar ik stel mezelf gerust. We zijn pas begonnen en in tien weken kan nog heel wat gebeuren.

Ik ben echt nog een 'newbie' in het (zelf) beleggen. Tijdens mijn studies heb ik ooit deelgenomen aan een beursrally van de economische studentenvereniging AIESEC. Internet bestond nog niet, beurskoersen vond je in de krant. Ik wist zelfs niet hoe je aandelen moest kopen. Veel heb ik trouwens niet gehandeld. Ik heb mijn portefeuille nauwelijks gewijzigd en ben in de middenmoot geëindigd. Mijn conclusie toen: slapend rijk worden gaat niet (altijd) op. Al hoorde ik dat de winnaar van de vorige Beursrally dezelfde strategie heeft toegepast. De hele wedstrijd lang amper handelen en toch winnen? Knap. Daar is wel veel beurskennis voor nodig.

Gekocht op hoogtepunt

Die had ik toen niet. Daarom kreeg ik de raad Luxemburgse sicavs te kopen. Risicoloos, hoorde ik, want zo’n fonds bestaat uit een korf aandelen. Dus is het risico gespreid. Allemaal goed, als je op het juiste moment instapt. En ook geografisch spreidt. Fondsen die in Azië en de Pacific belegden, boerden toen goed. Ik besloot er ook in te stappen, maar veel te laat. Ik kocht ze op hun hoogtepunt en kort daarna tuimelden ze bijna verticaal de dieperik in.

Blijf kalm en neem je verlies niet, kreeg ik als raad. Dus wachtte ik. En wachtte ik. Maar als een belegging 50 procent van haar waarde verliest, moet ze weer 100 procent stijgen voor je weer aan je vertrekpunt zit. Daar ben ik helaas nooit meer geraakt. Ik had de indruk dat ik maanden in de Monopoly-gevangenis zat, zonder langs de start te passeren. Na een tijd heb ik die sicav dan maar verkocht, met verlies.

Sindsdien laat ik het beleggen al 30 jaar aan mijn bank over. Met een mooi rendement, behalve in rampzalige beursjaren zoals 2008, 2011 of 2018. Ja, ik betaal beheerskosten, maar ik had geen zin om zelf veel tijd te steken in beleggen.

Dat gaat zeker veranderen met deze beursrally. Ondanks het eerste dipje. 'It’s OK to lose', weet ik, toch zolang je het goed opvolgt. Dat ga ik de komende tien weken doen.

10.000 op 26.000

Misschien zijn jullie benieuwd naar mijn keuzes (mijn spelersnaam is Spil). Ik heb mijn portefeuille samengesteld als een voorzichtige belegster, denk ik. Mijn valuta zijn half in dollars en half in euro's. Daar moeten nog andere munten bijkomen. In mijn korf zitten in de eerste plaats halfgeleiders. Zolang de vraag groot blijft, zowel voor de entertainmentindustrie als voor de autosector, zit daar groei in. Ook in IT en technologie zit nog veel groeipotentieel. Maar ik heb ook belegd in de luxe-industrie. Door de pandemie blijft het reizen beperkt, mensen geven daarom meer geld aan producten om zichzelf te verwennen. 10 procent van mijn portefeuille gaat ook naar milieubewuste aandelen. En tenslotte heb ik niet aan de lokroep van crypto weerstaan. Ik ben benieuwd.

Vrijdag zakte ik stevig terug in het klassement, waar ik tot dan in het bovenste kwartiel zat. Nu hang ik rond plaats 10.000 op 26.000 deelnemers. Ik vind dat voor een beginner niet slecht. Maar zoals Mark Uytterhoeven ooit zei: alles kan beter.