Beursrally-panellid Cédric Proost: 'Beleggen is een sociaal gebeuren'

'Zowel de beurs als ik persoonlijk kende enkele volatiele weken', schrijft Cédric Proost, panellid bij de Beursrally.

Zes weken na de start heeft de Beursrally een best hobbelig parcours afgelegd, waarbij de beurs zich uiteindelijk toch weer als de winnaar lijkt te presenteren. Mijn portefeuille staat 5 procent in de plus, waar ik heel tevreden mee ben. De eindejaarsrally waar ik bij de start van de wedstrijd op hoopte, is een feit geworden. Daarmee is het verlies van de eerste weken weggewerkt.

Ook in mijn persoonlijke leven waren het enkele ‘volatiele’ weken. De ervaringen die ik de voorbije drie jaar tijdens mijn prille beleggingscarrière heb opgedaan en waarover ik in De Tijd al meermaals mocht vertellen, heb ik neergeschreven in mijn eerste boek, ‘Je bent jong en je wilt… beleggen’, dat zopas uitkwam.

Telkens ik artikels op sociale media deelde, kreeg ik berichtjes van mensen uit mijn omgeving die ook graag met beleggen willen beginnen, maar vaak door de bomen het bos niet zien. Dat begrijp ik, want de kunst is niet langer aan informatie te raken, maar wel aan de meest correcte en zinvolle info. Het gigantische aanbod aan nieuws, beleggingsproducten, banken, brokers en bedrijven kan een startende belegger afschrikken.

Het goede nieuws is dat je echt niet alles hoeft te kennen voor je kan beginnen te beleggen. Voor beleggers die graag hun geld uit handen geven en door experts laten beleggen, zijn er fondsen. Voor wie zelf graag de touwtjes in handen neemt, zijn er onder meer aandelen. Er is voor ieder wat wils op de beurs, zodat iedereen kan – en zou moeten - beleggen. Tenzij je het natuurlijk niet erg vindt om jaarlijks koopkracht te verliezen.

Mijn uitgever stond meteen achter het idee om mijn verhaal als beginnend belegger te delen, samen met een reeks ‘tips & tricks’ voor de jonge, startende belegger. In nog geen jaar was het proces, van het eerste contact met de uitgeverij tot een boek in de winkel, een feit. Het doet mij plezier dat ik zowel via mijn boek als via de Beursrally andere jongeren of starters mee aan het beleggen kan zetten en hen financiële kennis kan bijbrengen.

Drie jaar geleden had ik het geluk mensen te leren kennen die mij wisten te overtuigen van het belang van beleggen, en nu probeer ik die rol voor anderen op te nemen. Dat zij heel waarschijnlijk zullen profiteren van het feit dat ze vroeg zijn begonnen, motiveert mij des te meer.

Beleggen is trouwens een heel sociaal gebeuren, in tegenstelling tot wat velen misschien denken. Ik zit geen hele dag achter mijn pc de aandelenmarkten te bekijken of constant de app van mijn broker te checken. Het is net interessant om je ideeën met anderen af te toetsen om zo tot beter onderbouwde conclusies te komen. Tijdens mijn drie jaar als belegger heb ik heel wat interessante mensen leren kennen die ongelofelijk veel passie hebben voor het vak. Ik vond het zeer fijn dat journalisten als Ellen Vermorgen, Gert Bakelants en Bas van der Hout in mijn boek een getuigenis wilden schrijven over hun eigen eerste ervaringen als belegger. Alles om de startende belegger op weg te helpen.