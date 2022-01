Beursrally-panellid Charlotte Van Brabander: 'We denken vooral aan de winst op lange termijn'

Pokeren en beleggen hebben veel met elkaar gemeen.

Goed pokeren is beleggen. Ik krijg nog tot op de dag van vandaag vaak een rare blik als ik vertel dat ik poker speel. Velen associëren poker nog steeds met het gokken. Gokken is een bezigheid waarbij men de uitkomst kan proberen te voorspellen die geheel of gedeeltelijk op toeval berust. De uitkomst van de meeste gokspelen wordt dan ook niet door kennis of behendigheid beïnvloed. Zo ben je aan de blackjack of aan de roulette mathematisch als speler benadeeld en wint het casino op de lange termijn altijd. Bij poker zijn de skills wel van belang.

Zo kan je als je het spel beheerst op lange termijn wel een positieve ROI, return on investment, verkrijgen. Op korte termijn is poker gevoelig aan geluk, op lange termijn neemt behendigheid de overhand. Je kan het vergelijken met schaken. Zowel bij pokeren als bij beleggen heb je als je het beheerst de kans om het casino of de brokers te verslaan en alsnog winstgevend te ‘spelen’. Omdat ik me toch wel als vertegenwoordiger van het pokerspel zie, vind ik het belangrijk aan te geven waarom ik vind dat pokeren gelijk kan worden gesteld aan beleggen.

Onvolledige informatie

In eerste instantie heb je zowel aan de pokertafels als op de beurs onvolledige informatie. Elke hand die je speelt, doe je op basis van kennis die je hebt, maar ook kennis die op dat moment nog ontbreekt. Net zoals bij beleggen moet je goed kunnen inschatten hoe belangrijk en impactvol die ontbrekende kennis kan zijn voor jouw beslissing. We leven in een informatiemaatschappij waarbij alle data van bedrijven meer en meer publiek gedeeld worden. Maar als retailbelegger kennen we slechts wat met ons gedeeld wordt en blijven toekomstplannen en inside-informatie onbeschikbaar. Het is daarom des te belangrijker niet te denken in absolute zekerheden maar eerder in kansen. De grenzen van je kennis kennen en die incalculeren in je investeringsbeslissing is volgens mij cruciaal.

Als iets niet loopt zoals gepland, wilt dat nog niet zeggen dat we een fout hebben gemaakt. Charlotte Van Brabander Panellid Beursrally 2021-2022

Pokerspelers denken altijd in risk/reward. We zetten graag in op stellingen, ideeën, uitkomsten en we doen dat enkel aan als we vermoeden dat we op termijn een positieve ‘expected value’ hebben. We hebben geleerd dat we niet altijd gelijk moeten hebben om winstgevend te zijn. Dat leidt ertoe dat we mogelijk in onze beleggingsstrategie ook risico omarmen als dat gepaard kan gaan met heel mooie rendementen. Dat abstract naar investeringen kijken met oog op het verdienen op lange termijn maakt van ons, denk ik, sterke beleggers.

Verder zijn we goed in het samenbrengen van veel details om van daaruit beslissingen te nemen. Bij het spelen van één enkele hand dien je rekening te houden met verschillende elementen, zoals tegenspelers, de positie aan tafel, blinds, chips, de prijzenpot en ik kan zo nog wel even doorgaan. Als investeerder in aandelen dien je ook niet naar één element te kijken. Je fundamentele analyse bestaat uit meer dan enkel geloven in het verhaal van een bedrijf.

Lange termijn

Tot slot denk ik dat onze moneymindset heel erg sterk is. We hebben geleerd op lange termijn te denken. Onze inspanningen vandaag zullen meestal niet vandaag iets opleveren. We zaaien en oogsten en denken vooral aan de winst op de lange termijn. Als we vandaag due diligence doen en leren over een bepaalde investering, kunnen we die na die verworven te hebben ook weer loslaten en laten 'runnen'. Emoties hebben we leren uit te schakelen. We hebben het resultaat leren los te koppelen van ons gevoel. We koppelen de inspanningen aan ons gevoel. Als iets niet loopt zoals gepland wilt dat nog niet zeggen dat we een fout hebben gemaakt. Omgekeerd, als we winnen wilt dat niet per definitie zeggen dat we goed hebben gehandeld. Net zoals op de beurs zouden veel winnende beleggers beter met hun voetjes op de grond komen na hun eerste ervaringen wegens het feit dat ze in een bullrun hebben geleefd.