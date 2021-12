Beursrally-panellid Charlotte Van Brabander: 'Zelfs mijn huisarts weet niet wat inflatie is'

'Financiële gezondheid begint bij het opkrikken van je financiële educatie', zegt Charlotte Van Brabander, panellid bij de Beursrally.

Beleggen wint dag na dag aan populariteit. Mensen worden er zich meer en meer bewust van dat het klassieke sparen een vals gevoel van veiligheid geeft. De lage rentes en de hoge inflatie - waarvan zelfs economen niet zeker weten of ze van tijdelijke duur is - baren mij zorgen.

Ook maak ik me zorgen over het almaar groeiende leger finfluencers – influencers op het gebied van financiën - die ‘de waarheid’ in pacht denken te hebben. ‘Koop dit aandeel, volg mijn portefeuille, investeer in deze cryptocoin, word snel rijk, leer traden en werk geen dag meer in jouw leven’, klinkt het. Mijn maag keert om als ik zie hoe geprofiteerd wordt van onzekere financiële tijden en hoe velen ondoordacht ingaan op het aanbod van zelfverklaarde financiële experts.

Vanuit die frustratie heb ik Slimsparen op Instagram opgericht. Als gefascineerde belegger wil ik er algemene kennis delen die ons wijzer en succesvoller maakt. Ik probeer er de brug te slaan tussen de economische en financiële wereld aan de ene kant - vaak vol met vakjargon - en de dagelijkse realiteit voor de doorsnee mens.

Financiële educatie

Ik vind het belangrijk dat mensen hun kennis aanscherpen. Algemene financiële gezondheid begint bij het opkrikken van je financiële educatie. Ik vind het straf dat ik in het middelbaar leerde over de Romeinen en er een les gewijd werd aan de dissectie van een koeienoog, terwijl leerkrachten ons niet leerden wat aandelen zijn. Laat staan hoe we met geld in het algemeen om moeten gaan. Het droevige effect: ik ging onlangs lunchen met mijn huisarts en die vertelde dat ze niet begreep wat inflatie nu eigenlijk is.

Personal finance wordt nochtans belangrijker. Door zelf financiële skills aan te leren hoef je met minder tussenpartijen te werken die allemaal een deel van de koek willen. Als je op een mooi rendement mikt, is elke procent die je uitspaart aan kosten op de lange termijn vaak een gigantisch bedrag waard.

Poker

Mijn hobby pokeren helpt op mijn weg naar de beurs. Pokeren heeft in de volksmond vaak nog een negatieve connotatie en wordt te vaak geassocieerd met gokken. Het is net mijn frustratie dat ik het gevoel heb dat er vandaag op de beurzen door velen gegokt wordt. Stockpicking alsof je nummers op de roulette selecteert. Poker is voor mij geen gokspel. Het is het enige spel dat je in een casino kan spelen waarbij een betere speler een slechtere op termijn zal verslaan.

Op de beurs is het niet anders. Betere beleggers zullen op termijn de roekelozen verslaan met hun rendement. Het is belangrijk om iedereen dat te laten inzien. Hoe meer je je verdiept in de materie en hoe meer je beleggen serieus neemt, hoe mooier de samengestelde interest voor jou aan de slag zal gaan. Ik ben er ook van overtuigd dat je met meer inzicht ook kritischer wordt voor de kosten van beleggen en op zoek gaat naar de juiste brokers of partijen.

Eén ding durf ik met zekerheid te stellen: in tegenstelling tot in het casino kan je op de beurs wel van iedereen een winnaar maken, als je de juiste risk-rewardstrategie, voldoende spreiding en een lange tijdshorizon hebt.