Beursrally week 3: Mamapower

De zorgen over de omikronvariant slaan om in een andere angst: Fear Of Missing Out (FOMO). Dat biedt kansen voor mensen die nog niet meedoen aan de Beursrally: late instappers kunnen scoren. En wie is de geheimzinnige Mamapower?

We zitten in de derde week van de Beursrally. Als u nog niet meedoet en denkt 'nu heeft het geen zin meer', vergist u zich. Want toen de Beursrally begon, stonden de beurzen op een hoger niveau dan nu. Daardoor zien we dat ongeveer de helft van de deelnemers op verlies staat. Als u nu start, begint u op nul met nog zeven volle weken te gaan. Via deze link kunt u zich nog alras inschrijven!

Als dat nog geen reden genoeg is, dan dit: de eindejaarsrally lijkt te zijn begonnen. Terwijl de beurzen zich de afgelopen weken suf piekerden en panikeerden over de snel oprukkende omikronvariant, lijken ze nu weer hoop te krijgen. De hoop is dat het zeer besmettelijke omikron de deltavariant spoedig zal inhalen als meest dominante variant.

Beursrally: Late inschrijvers kunnen scoren

Dat kan positief zijn, omdat de data erop lijken te wijzen dat deze variant een stuk milder is dan de deltavariant. Als dat klopt, kunnen we veel besmettingen verwachten, maar mogelijk ook een lagere bezetting op intensieve zorgen. Daardoor zouden de overheden mogelijk niet zo'n harde coronamaatregelen moeten nemen. Dat is goed voor de jobmarkt, voor de economie en voor de beurs.

Mamapower

Maar of het nu goed of slecht weer op de beurs is, maakt een echte belegger niet uit. Een belegger heeft geen invloed op het beursweer: het is goed, neutraal of slecht. Het is zoals het is. Alleen je reactie als belegger is van tel. Een goede reactie op slecht weer kan ertoe leiden dat het geld regent in uw persoonlijke portefeuille, een bui die we graag zien komen.

In de mannelijke beurswereld is het een verademing dat we een moeder als klassementsleider in de beursrally hebben.

Wat dat betreft, is beleggen als meditatie: je verzet je niet tegen wat er gebeurt, maar je accepteert het en je probeert er het beste van te maken. Dat is wat de nieuwe nummer 1 in het Beursrally-klassement heeft gedaan. Wie dat is? Mamapower. Wat heeft ze - we gaan er even vanuit dat het een vrouw is - gedaan? Ze heeft een staaltje trading laten zien waar menig belegger een puntje aan kan zuigen.

Mamapower kocht maandag een mand met cryptoaandelen die het buitengewoon slecht deden door de stevige daling van de bitcoin in het weekend. De dag erna veerden ze fors op, waarna ze alle cryptoaandelen weer buiten heeft gegooid met een forse winst. Het resultaat is een totaalrendement van 14 procent, waarmee ze op kop staat.

Wij zijn blij met iedere belegger die zich naar de top van de Beursrally weet te boksen, maar met Mamapower zijn we helemaal blij. In de nogal masculiene beurswereld is het een verademing dat we - als de naam een juiste voorstelling van zaken is - een moeder als klassementsleider hebben.