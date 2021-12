Beursrally week 4: monetaire invloeden

Beleggers wisten niet goed wat te doen met het spervuur aan rentebesluiten deze week. Vooral de handel in techaandelen was volatiel.

Het was ons het weekje wel. Maandag en dinsdag bleven beleggers voorzichtig in afwachting van de rentevergaderingen van de Amerikaanse centrale bank (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB)

Woensdagavond was het zover: de Fed kondigde aan het opkoopprogramma versneld af te bouwen. Daarnaast hintte de centrale bank op drie renteverhogingen in 2022. Ze was daarmee strenger dan waar analisten op hadden gerekend.