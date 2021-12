De voorzichtige Kerstrally

Na wat haperingen was er deze week dan toch nog een kleine kerstrally op de beurzen. De S&P500 zette zelfs een vers record neer.

Ondanks het strakkere rentebeleid dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) aankondigde weten de beurzen toch vooruitgang te boeken. Deze week klom de Bel20 met 2,2 procent om vrijdagmiddag op 4.264 punten af te sluiten. Het gemiddelde Europese aandeel ging er ook 2,2 procent op vooruit.

Maar het gras is altijd groener aan de Amerikaanse overkant. Want de brede graadmeter S&P500 steeg deze week met 2,3 procent tot een recordhoogte van 4.726 punten. Beleggers lijken steeds meer in te zetten op de visie van beurshuis JPMorgan dat de omikronvariant het economisch herstel niet uit koers zal slaan en mogelijk zelfs het begin van het pandemisch einde kan inluiden.

Prepare for lockdown?

Dat laatste kan wanneer de extreem besmettelijke omikronvariant een stuk minder schadelijk blijkt te zijn dan de deltavariant. In dat geval kan snel een groot deel van de mensen het virus krijgen zonder al te ziek te worden, blijven de intensieve zorgen beperkt en is het virus daarna weg door groepsimmuniteit. Maar de wetenschappelijke data is nog zeer beperkt, waardoor we simpelweg niet weten of het zo gaat lopen.

Voorbereiden op strengere maatregelen?

De vraag is nu of een belegger zich nu al in moet dekken voor het geval het allemaal niet zo rooskleurig verloopt. Want zelfs als de omikronvariant minder schadelijk is, kan de hoge besmettingsgraad ertoe leiden dat er zo'n grote groep mensen ziek wordt dat de intensieve zorg toch in de problemen komt. Dan zouden mogelijke zeer strenge beperkingen weer terugkeren, zoals dat inmiddels in Nederland gebeurt.

In dat geval kunt u onder andere kijken om Just Eat Takeaway te kopen in de Beursrally. Dat is een aandeel dat sinds begin dit jaar gehalveerd is doordat beleggers de overname van het Amerikaanse Grubhub mogelijk toch niet zo'n goed idee vonden. Onlangs was er wel het goede nieuws dat concurrent Delivery Hero uit Duitland wegtrekt.

Voor meer mogelijke tips kunt u de vlog bekijken van deze week (zie video).