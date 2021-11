Dit was week 1 van de Beursrally: Resilux schudt de kaarten

Het stof van het beleggersevent Finance Avenue was nog maar net gedaald, of we begonnen afgelopen maandag alweer met een ander evenement van De Tijd: de Beursrally (inschrijven kan hier gratis). En geheel in de tijdsgeest kozen we voor deze editie voor een zeer divers panel, waar onder andere rapper Zwangere Guy en VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck (lees hier haar column) in zitten. Ook de neefjes van deze redacteur doen mee door te voetballen voor aandelen in hun portefeuille (zie video).