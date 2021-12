Lid Beursrally-panel Zwangere Guy: 'Ik wil even niet speculeren'

Zanger Zwangere Guy is lid van het Beursrally-panel, maar door de zware storm die in zijn sector rondgaat, was het voor hem nog niet mogelijk om actief mee te doen. 'Er wordt gespeculeerd met onze sector en dus wil ik zelf even niet speculeren', zegt hij.

Toen De Tijd me uitnodigde om mee te doen aan de Beursrally was ik meteen enthousiast en daarom vind ik het zo jammer dat ik nog helemaal niet heb kunnen meedoen. En ik zeg kunnen, omdat het voor mij gewoon niet mogelijk is op dit moment. Sommige optredens zijn al voor de negende keer gecanceld en ik voel gewoon dat dit op langere termijn niet meer haalbaar is. Op deze manier kunnen we ons werk niet meer doen.

De overheid speculeert met onze sector en dus krijg ik het niet voor elkaar om zelf te speculeren. We worden geregeerd door mensen die geen voeling hebben met de sector. Er is gewoon niemand in de politiek die je kunt spreken over hoe we dit samen kunnen aanpakken: er is alleen eenrichtingsverkeer. Ik begrijp dat onze vijand - het coronavirus - onzichtbaar is en ik sta voor de gezondheid van iedereen. Maar onze geestelijke gezondheid is ook van belang.

We worden geregeerd door mensen die geen voeling hebben met de sector. Zwangere Guy Lid Beursrally-panel

In Frankrijk en Amerika zie ik de concerten gewoon doorgaan. Ik weet niet precies hoe, maar er moet toch een manier zijn waarop we dit kunnen oplossen? Haal wat mij betreft alles uit de kast: covidpassen, sneltesten, noem maar op. Ik ben gevaccineerd en ik geloof daarin. Ik ben zelf ziek geweest. Ik ken mensen die vorig jaar tot wel zes weken uitgeschakeld waren. De mensen die het nu krijgen en gevaccineerd zijn, hebben er misschien een weekje last van.

Was er echt geen manier om hier slimmer mee om te gaan dan alles abrupt stil te leggen? Ik weet niet of de overheid het door heeft, maar dit is een ramp voor de hele sector. Twaalf mensen werken voor mij. Die hebben al maanden geen loon. Zelfstandigen in de sector die ik ken, hebben nu niets, zelfs geen steun van de overheid. Ik mag nog van geluk spreken, want ik heb inkomsten uit de verkoop van albums en nog wat streaminginkomsten. Om een idee te geven: voor 1 miljoen gestreamde nummers krijg ik zo'n 4.000 euro. De sector als geheel is gehandicapt geraakt.

Ze zeggen nu: het concert mag doorgaan met 200 man en zittend. Wie gaat er nu voor een zittend publiek spelen? En hoeveel zin heeft het om mensen te laten zitten? Als je groter of bekender bent, zoals ik, is spelen voor 200 zittende mensen geen optie.

Wie gaat er nu voor een zittend publiek spelen? Zwangere Guy Lid Beursrally-panel

En dat terwijl je veel investeert. Als je een goede studio wilt huren, dan ben je 1.200 euro per dag kwijt. Ik heb veel moeten investeren in merchandise. Dat is normaal geen probleem omdat je het kunt terugverdienen met liveoptredens, maar als die wegvallen, lukt dat echt niet.

Ik zie de sector afsterven, want almaar meer mensen trekken eruit weg. Zo zie ik collega's richting de bouw gaan. Zij zien nu ook het andere leven: ze werken van maandag tot vrijdag van negen tot vijf en hebben nu geen zin meer om bijvoorbeeld om 1 uur 's nachts thuis te komen. Alleen de diehards zullen nog blijven, denk ik.

De cultuursector sterft af door het huidige beleid. Maar om het toch nog even bij de beurs te houden: ik denk dat er partijen zijn die nog wel geld binnenkrijgen in deze tijd. Zo denk ik dat Spotify en Universal Music Group misschien wel meer inkomsten uit streaming halen omdat mensen nu meer en langer thuis muziek beluisteren.