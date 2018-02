Bitcoin klimt weer boven 10.000 dollar

De koers van de bitcoin is vandaag weer boven de 10.000 dollar geklommen. Ondanks kritiek en fraudeverhalen won de digitale munt acht procent aan waarde in één etmaal.

De bitcoin is al een dag of tien aan een remonte bezig na de zware terugval van december en januari. Vorige week dinsdag zakte de munt nog naar zowat 6.000 dollar, vandaag klom hij over de kaap van 10.000. De weg naar de piek van midden december, rond 20.000 dollar, is wel nog lang.

Ook andere cryptovaluta als ethereum, ripple en bitcoin cash zitten de jongste dagen weer in de lift.

Het herstel komt er ondanks aanhoudende kritiek en waarschuwingen van bekende beleggers en toezichthouders. Charlie Munger, de 94-jarige rechterhand van superbelegger Warren Buffett, bestempelde de bitcoin eerder vandaag als ‘vergif’. En in Oostenrijk jaagt de politie op drie criminelen die honderden tot duizenden beleggers hebben opgelicht met de belofte van grote beleggingswinsten met bitcoin.

Een opsteker voor de cryptomunten was dan weer dat de Zuid-Koreaanse overheid liet verstaan dat ze niet meteen vaan plan is om de handel in de munten helemaal op te doeken, zoals door sommigen gevreesd werd.