Cryptobeurs Bitstamp onder één dak met kinderstoel Tripp Trapp

De Koreaanse NXC-groep neemt via haar Belgische investeringsfonds NXMH Bitstamp over, dat meer dan een miljoen gebruikers telt.

Tegen de achtergrond van sterk dalende koersen van de bekende cryptovaluta is al enige tijd een consolidatiebeweging in de cryptowereld aan de gang. Ook Bitstamp, het grootste Europese platform voor de handel in cryptomunten, wordt nu verkocht.

De koper van het in Slovenië opgerichte maar in Luxemburg gevestigde platform is de Belgische vennootschap NXMH. Dat is een investeringsvehikel van de familie achter de Zuid-Koreaanse technologiegroep NXC, met meer dan 2 miljard euro onder beheer.

NXMH neemt de meerderheid van Bitstamp over. CEO en medeoprichter Nejc Kodric behoudt 10 procent, het verkopende hefboomfonds Pantera Capital Management 6 procent. Pantera pompte in 2014 nog 10 miljoen dollar in het platform.

Het Zuid-Koreaanse NXC is in zijn eigen land al eigenaar van de cryptobeurs Korbit. De groep heeft ook het onlinegamebedrijf Nexon in portefeuille. Oprichter Kim Jung-ju is met een geschat vermogen van 4,8 miljard dollar (volgens het tijdschrift Forbes) de op vier na rijkste Zuid-Koreaan. Op de lijst van 's werelds rijkste technologieondernemers bekleedde hij in 2017 de 51ste plaats.

Via zijn Belgische vehikel investeerde Kim Jung-ju al in verschillende Europese tech- en groeibedrijven. Zo is NXMH ook eigenaar van de Noorse groep Stokke, een producent van bekende baby- en kindermerken. Stokke brengt onder meer de bekende peuterstoel Tripp Trapp (foto) op de markt, net als de kinderbuggy's van het merk Xplory.

Bitstamp werd de voorbije maanden door vier kandidaat-kopers uit de VS en China benaderd, zegt CEO Kodric aan Financial Times. 'Uiteindelijk hebben we voor NXMH gekozen omdat het een langetermijnvisie heeft op de mainstream verspreiding van cryptomunten, zegt hij.