Fiscus dreigt derde van cryptowinsten af te romen

De fiscus krijgt van de fiscale rulingdienst het advies om winsten uit de handel in virtuele munten aan 33 procent te belasten. Fiscale specialisten hebben daar hun vragen bij.

Hoe moeten winsten uit de aan- en verkoop van digitale munten zoals bitcoin fiscaal behandeld worden? Die vraag houdt heel wat cryptobeleggers en fiscalisten al een hele tijd bezig.

FSMA waarschuwt FSMA waarschuwt De beurswaakhond FSMA trekt aan de alarmbel na klachten over fraudeurs die cryptomunten zoals de bitcoin gebruiken bij hun oplichtingspraktijken. De FSMA kreeg de voorbije weken al 15 klachten, onder andere van mensen die hun geld kwijt zijn. De beurswaakhond raadt aan de handen af te houden van cryptomunten.

Het algemene fiscale principe in ons land is dat winsten die voortvloeien uit het normale beheer van een privé-vermogen niet belast worden. Indien de winst echter voortvloeit uit een beroepsactiviteit (denk bijvoorbeeld aan een zelfstandige trader) dan zijn daar de gewone belastingtarieven en sociale lasten van toepassing. En als de winst het gevolg is van speculatie, dan moet u die in de personenbelasting aangeven als ‘diverse inkomsten’ en wordt ze tegen 33 procent belast.

Of er sprake is van speculatie, wordt in principe geval per geval beoordeeld. Recent was er een geval van een student die geld had verdiend met een zelf gemaakt algoritme om bitcoins te verhandelen. De fiscus oordeelde dat het om speculatie ging en dat de student dus 33 procent van zijn winst moet afdragen.

Voortaan gaat de fiscus er zelfs standaard van uit dat winst uit de handel in cryptomunten speculatief van aard is, en dus aan 33 procent belast moet worden. Dat staat in de jongste nieuwsbrief van de ‘Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken’ (DVB), de dienst die richtlijnen geeft over de manier waarop de fiscale wetgeving moet worden toegepast.

Doorgaans

‘Op basis van de reeds ingediende prefilings en aanvragen, is de DVB van oordeel dat beleggingen in virtuele munten doorgaans een speculatief karakter hebben’, staat in het document te lezen.

Het woordje ‘doorgaans’ is belangrijk: ‘Op die manier wordt de bewijslast subtiel omgedraaid (van de fiscus naar de belastingplichtige)’, zegt fiscaal advocaat Grégory Homans (Dekeyser & Associés). Het is met andere woorden aan de belegger om te bewijzen dat zijn winst niet speculatief is, maar kadert in een normaal patrimoniumbeheer.

Het gaat wel om een advies van de DVB dat niet noodzakelijk gevolgd hoeft te worden door de fiscale administratie.

Homans wijst erop dat niet alle cryptowinsten per definitie speculatief zijn. ‘Iemand die in 2010 bitcoins kocht en die recent met een meerwaarde heeft verkocht, zou op die winst niet belast mogen worden.’

Marktplaatsen

In de praktijk blijft het nog de vraag hoeveel belastingplichtigen op eigen houtje hun cryptowinsten zullen aangeven. De handel in de munten verloopt via tientallen online marktplaatsen, vaak in het buitenland, waar de Belgische fiscus weinig of geen zicht op heeft.