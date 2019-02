JPMorgan lanceert eigen cryptomunt

De nieuwe virtuele munt die JPMorgan bedacht, de JPM Coin, moet dat probleem oplossen en moet grote klanten in staat stellen hun transacties veilig en snel af te handelen. In tegenstelling tot de bitcoin of andere virtuele munten zal de JPM Coin niet vrij verhandelbaar zijn.

Dommeriken en fraudeurs

De nieuwe zet van JPMorgan is opmerkelijk. Nog geen twee jaar terug had Jamie Dimon, de topman van de bankreus, geen goed woord over voor de bitcoin en andere virtuele munten. 'Fraude', 'dom' en 'veel te gevaarlijk voor wie er in handelt', was zijn oordeel.