Leuvenaars halen virtuele miljoenen op voor handel in sensordata

Een in Dubai gevestigd dochterbedrijf van het Vlaamse blockchainbedrijf SettleMint heeft met de verkoop van digitale tokens al 4 miljoen dollar opgehaald, een bedrag dat nog kan oplopen. De tokens moeten het betaalmiddel worden op DataBrokerDAO, een online marktplaats voor de handel in sensordata.

U ziet ze niet, maar over enkele jaren zullen ze al met tientallen miljarden onze aardbol bevolken: de piepkleine digitale sensoren die worden ingebouwd in allerlei voorwerpen en gebouwen, en die hun data doorseinen via het internet of andere gespecialiseerde netwerken. Met die data kunnen organisaties inzichten vergaren en zo hun dienstverlening verbeteren. Denk maar aan sensornetwerken waarmee we het weer nauwkeuriger kunnen voorspellen, of waarmee we het verkeer in real time in goede banen kunnen leiden om zo de files te bestrijden.

Omdat ook heel wat derde partijen interesse kunnen hebben in die informatie, is er de voorbije jaren al een bloeiende handel ontstaan in sensordata. Volgens schattingen was die markt in 2016 al meer dan 600 miljard dollar waard, en zal dat bedrag tegen 2019 nog eens verdubbelen.

Marktplaats op blockchain

De Leuvense start-up SettleMint speelt met blockchaintechnologie in op die handel. Het bedrijf ontwikkelde de online marktplaats DataBrokerDAO, die verkopers en kopers van sensordata met elkaar in contact brengt. Transacties zullen op die marktplaats niet met klassieke valuta worden afgerekend, maar met een speciaal in het leven geroepen ‘token’, een digitaal betaalmiddel. Het draagt de naam DTX (afkorting voor DaTa eXchange) en is een afgeleide van de bekendere cryptomunt Ethereum (ETH).

Eén token komt overeen met de gemiddelde waarde van de data die een sensor gedurende één week oplevert. Er worden in totaal 225 miljoen tokens gecreëerd, wat overeenkomt met het verwachte aantal sensoren dat in het jaar 2024 aangesloten zal zijn op DataBrokerDAO. De handel via het platform zal in dat jaar zowat 2,5 miljard dollar bedragen, denken de initiatiefnemers.

Een kleine helft van de tokens (48 procent of 108 miljoen) wordt momenteel publiek verkocht aan geïnteresseerde partijen. Een token kost 0,00025 ETH, wat tegen de huidige koers van de Ethereum overeenkomt met zowat 18 dollarcent.

Indien alle tokens zouden verkocht worden, zou dat dus rond de 19 miljoen dollar opbrengen. Maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat dat maximumbedrag gehaald wordt. Het verkoopproces loopt gedurende een maand, nog tot komende zaterdag, en ruim een kwart van de beschikbare tokens werden al verkocht, goed voor zo’n 4 miljoen dollar.

'Doelstelling bereikt'

‘Daarmee hebben we onze doelstelling sowieso al bereikt’, zegt Roderik van der Veer, de mede-oprichter van Settlemint en het technische brein achter DataBrokerDAO. ‘We hebben ons in deze fase van het project gefocust op een beperkt aantal strategische sectoren, dus we zijn hier al heel blij mee.’

DataBrokerDAO probeert onder meer grote telecomoperatoren te overtuigen om bepaalde sensordata op het platform te verkopen. ‘Velen zijn het aan het bekijken omdat het voor hen een extra inkomstenbron kan zijn, maar het vraagt wat tijd om dat contractueel vast te leggen’, zegt Van der Veer. De hoop is dat die grote operatoren op hun beurt hun eigen bedrijfsklanten zullen overtuigen om het platform te gebruiken.

Aan de vraagzijde ziet Van der Veer een ruime waaier geïnteresseerde partijen, ‘van academici en de overheid tot elke start-up die bezig is met artificiële intelligentie en big data. Via het platform zullen overigens niet alleen ruwe data verhandeld kunnen worden, maar ook complete datasets die al door andere partijen behandeld zijn.’

De handel op DataBrokerDAO gaat eind deze maand echt van start. Organisaties die er data willen kopen, zullen vanaf dan ook tokens kunnen aankopen – die ze overigens gewoon in klassieke valuta zullen kunnen afrekenen. DataBrokerDAO zelf neemt een commissie van tien procent op elke transactie.

Booming business

De verkoop van digitale munten en tokens kent wereldwijd een explosieve groei, maar het is een economie die grotendeels onder de radar van de media en de klassieke bank- en beurswereld blijft. Volgens data van de Estse marktplaats Funderbeam werden vorig jaar voor omgerekend 2,6 miljard dollar digitale munten uitgegeven, elf keer meer dan in 2016. De grootste operaties waren voor de Amerikaanse start-ups Tezos (platform voor slimme contracten) en Filecoin (gedecentraliseerde data-opslag), die elk meer dan 200 miljoen dollar ophaalden.