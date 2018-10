Leuvenaars werken met blockchainreus aan digitale vertrouwenseconomie

De Leuvense vzw Geens.com slaat de handen in elkaar met de Singaporese NEM Foundation. Samen willen ze een identiteitssysteem ontwikkelen dat kan helpen om ‘vertrouwensberoepen’ te digitaliseren.

Diensten waarbij het van belang is uw digitale identiteit te bewijzen, lopen achter in de omslag naar een digitale economie. Een deurwaarder die zeker moet zijn dat hij de betekening bij de juiste persoon doet of een arts die een medisch attest wil verstrekken aan zijn patiënt, heeft weinig of geen mogelijkheden om dat digitaal te doen.

De veelbesproken blockchaintechnologie kan daar een oplossing voor bieden. Door een cryptografische handtekening (hash) van persoonsinformatie te registreren in een blockchain – een gedecentraliseerde database – wordt het mogelijk om een officiële identiteit te verbinden aan digitale documenten of claims. Scholen kunnen dan een onvervalsbaar digitaal diploma uitreiken, of een notaris kan een authentieke digitale eigendomsakte opstellen.

Digitale kluis

Om dergelijke toepassingen mogelijk te maken, gaan het Leuvense Geens.com en de NEM Foundation een partnership aan. Geens.com is een vzw die een soort digitale kluis heeft ontwikkeld op basis van blockchaintechnologie. ‘De identiteitsinformatie waarop de digitale diensten gebaseerd zijn, zal worden opgeslagen op Geens.com. Zo zijn we ook in orde met de Europese privacyregelgeving (GDPR)’, zegt oprichter Jaak Geens.

De NEM Foundation wil wereldwijd blockchaintoepassingen ontwikkelen die de brede bevolking ten goede komen. ‘De filosofie en aanpak van Geens.com sluit nauw aan bij die van ons’, zegt NEM. ’De combinatie van beide zal mensen de mogelijkheid bieden om op een veilige manier de diensten van de groeiende digitale economie te gebruiken.’

Geens.com en NEM gaan samen API’s ontwikkelen (software die verschillende toepassingen met elkaar laat communiceren) die andere partijen kunnen gebruiken om veilige online identificatie mogelijk te maken.

Geens for Business