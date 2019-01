Zes cryptomunten verbruikten evenveel energie als België

Ondanks de veelbesproken crash van de bitcoin en andere virtuele munten, bleef de ‘crypto-economie’ in 2018 hard groeien. De belangrijkste zes munten slorpten daarbij evenveel energie op als België in een jaar, aldus een studie van Cambridge University.

Dat het een rotjaar is geweest voor beleggers in cryptomunten, hoeven we u niet meer te vertellen. De bitcoin , de referentiemunt in het crypto-universum, verloor in 2018 liefst driekwart van zijn waarde. Ook andere cryptovaluta zoals ether, ripple en bitcoin cash gingen hard onderuit. De totale kapitalisatie van alle cryptomunten zakte tussen het begin en het einde van het jaar ruwweg van 800 naar 100 miljard dollar.

Maar dat waardeverlies tegenover traditionele munten - het zogenaamde fiat-geld dat door centrale banken wordt uitgegeven - toont niet het hele plaatje. Ook in 2018 is het hele ‘ecosysteem’ rond cryptovaluta nog sterk blijven groeien, inclusief de negatieve neveneffecten.

Volgens een studie van het Cambridge Centre for Alternative Finance, een financiële onderzoeksgroep van de universiteit van Cambridge, is het aantal gekende gebruikers van virtuele munten nog verdubbeld, tot minstens 35 miljoen. De studie is gebaseerd op een enquête bij een ruime groep dienstenbedrijven en marktplaatsen uit de cryptosector. Meer dan de helft van wie ooit een cryptorekening opende, blijkt die weliswaar niet of nauwelijks te gebruiken.

Futures

Cryptomunten zijn nog altijd vooral het speelterrein van individuele beleggers en speculanten, maar de interesse van grote beleggers zoals hefboomfondsen neemt toe. Dat blijkt onder meer uit de toenemende handel in bitcoinfutures, verhandelbare termijncontracten die eind vorig jaar op de Amerikaanse beurs CME worden gelanceerd. De handel lag in het derde kwartaal al bijna een derde hoger dan in het begin van het jaar.

2018 was ook het jaar waarin de ecosystemen rond andere munten dan de bitcoin verder werden uitgebouwd. Vooral de ether rukte sterk op. De munt, die veel gebruikt wordt als betaalmiddel in softwaretoepassingen, wordt nu ondersteund door 79 procent van de ondervraagde dienstenbedrijven, tegen 33 procent in 2017.

Energie

Schermvullende weergave In dit datacenter in Ijsland worden de klok rond bitcoins en ethers gemijnd. Ijsland is een populair productieland voor cryptomunten omwille van de goedkope geothermische energie en de lage temperaturen, waardoor de datacenters minder koeling nodig hebben. ©EPA

Wie hoopte dat de cryptocrash ook zou leiden tot een afname van de energiebehoefte om nieuwe cryptomunten aan te maken (te ‘mijnen’), komt bedrogen uit. De zes meest gebruikte cryptovaluta (bitcoin, bitcoin cash, ether, litecoin, monero en zcash) slorpten volgens de onderzoekers in 2018 tussen 52 en 111 terawattuur op. Het midden van die vork, 82 terawattuur, is zowat het totale energieverbruik van ons land in een heel jaar.

De bitcoin blijft met stip de grootste verslinder, goed voor driekwartl. Toch relativeert de studie de energie-impact van de cryptomunten. ‘Het gaat om minder dan 0,01 procent van de wereldwijde energieproductie, en een groot deel ervan is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen in regio’s met overcapaciteit.'

Fraude

Ook een ander negatief neveneffect van de crypto-economie sloopte in 2018 een nieuw record. Het bedrag aan verloren fondsen - als gevolg van hacks en diefstallen - liep op tot minstens 854 miljoen dollar, liefst 7,5 keer meer dan in 2017. Sinds 2011 ramen de onderzoekers het bekende verlies door diefstallen op meer dan 1,5 miljard dollar. Maar dat bedrag is wellicht een zware onderschatting. Het houdt alleen rekening met bekende inbraken, en het omvat geen ‘klassieke’ oplichterij waarbij cryptomunten alleen worden gebruikt als een lokmiddel voor goedgelovige klanten.