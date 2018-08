De vriendelijke rapper die iedereen graag ziet

Zowel de watjes van Het Zesde Metaal als de coole mc’s van STIKSTOF zijn fan van Brihang, de West-Vlaamse beeldhouwer die rapper werd en deze zomer alomtegenwoordig was.

Boudy ‘Brihang’ Verleye had verwacht dat 2018 wat rustiger zou worden. Zijn debuutalbum ‘Zolangmogelijk’ leverde in 2016 alweer het bewijs dat hiphop niet stoer hoeft te zijn, en eind volgend jaar moet er een nieuwe plaat klaarliggen. ‘Maar terwijl ik daaraan werk, blijft de interesse groeien. Mensen blijven me ontdekken’, klinkt het enthousiast als we de West-Vlaamse rapper treffen op Theater Aan Zee, waar hij het openingsconcert verzorgde. Zijn zomer begon op Couleur Café, op uitnodiging van het hip hopplatform Niveau4. Als gast van STIKSTOF, aan wiens jongste plaat hij meewerkte, passeerde hij ook op Rock Werchter. De Gentse Feesten volgden en op Dranouter stond hij ‘in een tent die zes keer groter was dan die van vorige keer’.

Brave New Belgians Wie zijn de Romelu Lukaku, Eden Hazard en Nafi Thiam van de belpop? De Tijd praat deze zomer met aanstormende muziektoppers over hun ambities en toekomstdromen. Negen Brave New Belgians.

Volgende week mag hij het publiek van Boterhammen in het Park nog opwarmen voor de vrienden van Het Zesde Metaal. ‘Ik vind het vooral tof dat de interesse van alle kanten komt, van een megacoole Brusselse hiphopgroep tot een ingetogen singer-songwriter als Wannes Cappelle. Dat wil waarschijnlijk zeggen dat ik overal inpas.’

Nochtans was het helemaal niet de bedoeling van Verleye om carrière te maken als professioneel woordbraker, zelfs niet toen hij in 2014 onverwacht de Studio Brussel-wedstrijd De Nieuwe Lichting won. ‘Ik wilde eigenlijk met mijn handen leren werken en had me daarom ingeschreven voor de opleiding beeldhouwkunst aan Sint-Lucas in Gent. Muziek kwam er ineens bij en werd steeds belangrijker. Op een bepaald moment had ik zoveel optredens dat ik amper examens aflegde. Ik moest zelfs voor de schoolraad verschijnen om te bepalen of ik nog verder mocht studeren. Gelukkig wel.’

Boudy Verleye Rapt in het West-Vlaams onder de artiestennaam Brihang.

25 jaar.

Geboren in Knokke, woont in Schaarbeek.

Muzikale helden: Flip Kowlier/’t Hof Van Commerce, Typhoon, Kendrick Lamar, Spinvis, Nick Cave.

Nog te zien op: Gone West, Volume ip duust, Boterhammen in het Park.

Verleye benadrukt dat hij nog steeds van fysieke arbeid houdt. ‘Zo kan ik alles even loslaten. Maar mijn beeldend werk staat nu vooral in functie van Brihang: artwork, videoclips… Ik vond het ook fijn om de voorbereiding van de nieuwe plaat een tijdje te onderbreken om in het atelier installaties te maken voor de nieuwe videoclip van Bazart.’

Zijn passie voor hiphop heeft hij geërfd van zijn vader. Die wilde hem noemen naar de surfer Bodhi uit de Amerikaanse actiefilm ‘Point Break’. De ambtenaar van de burgerlijke stand wilde die naam echter niet aanvaarden, waarna het een afkorting van Boudewijn werd. In Knokke baatte Verleye senior een kledingwinkel uit die ook hiphop-cd’s verkocht. ‘Van hem kreeg ik een plaat van D12, de groep van Eminem’, herinnert Verleye zich. ‘Voor de spiegel bralde ik in fonetisch Engels, in basketbalshirt en met een witte bandana en een pet op mijn hoofd de teksten na.’

Ik wilde eigenlijk met mijn handen leren werken. Muziek kwam er ineens bij en werd steeds belangrijker. Boudy Verleye, rapper Brihang

‘Ik zie ook nog voor me hoe ik alle lichten doofde, Ice Cube opzette en onderdook in zijn donkere wereld. Aan de flow voelde ik dat al die stoere Amerikaanse rappers hun emoties kwijt konden in hun rhymes, ook al stonden hun verhalen over drugs en moorden mijlenver van mijn West-Vlaamse leefwereld. Misschien moest ik hen eerst wel imiteren om te beseffen dat ze het niet over mij hadden, want daarna ben ik meteen in het West-Vlaams beginnen rappen’, herinnert de twintiger zich.

Een eerste optreden volgde in 2012, in een café in Roeselare. Een jaar later nodigde de Brusselse DJ Lefto hem uit op een Made In Belgium-avond in De Vooruit in Gent, waar hij in het vizier kwam van Democrazy-coördinator Eric Smout, die ook in de jury van De Nieuwe Lichting opdook. ‘Toen maakte ik nog muziek om zelf naar te luisteren op mijn kamer, niet om voor een publiek te brengen.’ Dat veranderde toen ‘Zolangmogelijk’ verscheen en er meer aanvragen voor optredens kwamen. ‘Mijn verwachtingen zijn al lang overstegen. Ik zie jongens van twaalf rappen op mijn teksten en achteraf komen ze zeggen dat hun papa fan is. Maar ik merk dat de meeste fans van mijn generatie zijn en dat is geweldig.’

Zijn eerste plaat ging vooral over proberen en veel morsen. ‘Ik hou van het onaffe. Uitzoeken wie ik ben is voor mij een levensproject. Dezelfde attitude waardeer ik bij anderen. Op dit moment ben ik de eerste soloplaat van Flip Kowlier opnieuw aan het ontdekken. Net als bij het debuut van Spinvis voel je dat die op zijn kamertje is gemaakt.’

Werken voor een statuut Brihang is een ervaringsdeskundige wat betreft het kunstenaarsstatuut, dat kunstenaars laat genieten van uitkeringen waar werknemers en zelfstandigen recht op hebben. ‘Het is eerst wel hard werken’, zegt hij. ‘Om in aanmerking te komen moet je gedurende een jaar voldoende artistieke contracten hebben. Ik had het geluk dat ik naast mijn optredens veel workshops kon geven en een monument heb gebouwd voor de Oe Ist?-campagne van de provincie West-Vlaanderen. Dat was een campagne die het hoge aantal zelfdodingen in de provincie moet terugdringen. Dat waren veel dagcontracten. Op de dagen dat ik dan zogezegd niet werk, maar artistieke dingen doe waaraan geen rechtstreekse inkomsten verbonden zijn, kan ik daardoor terugvallen op een uitkering, zodat ik zonder kopzorgen met mijn nieuwe plaat bezig kan zijn.’

Het tweede album van Brihang, dat in oktober 2019 uitkomt, zal meer autobiografisch zijn, verwacht hij. Zijn verhuis - van Knokke via Gent naar Schaarbeek - in het zog van zijn nog studerende vriendin heeft hem teksten doen schrijven over zich ergens thuisvoelen. ‘Ik hou het nog steeds graag abstract, maar het huis wordt wel het belangrijkste personage van de plaat, die muzikaal misschien iets extremer zal klinken. Al kom ik uiteindelijk toch altijd weer bij een melancholische, trage vibe uit.’ Bij de vriendelijke rapper dus? ‘Inderdaad, want dat ben ik en het wordt tijd dat ik dat ook aanvaard.’ (lacht)

Zo krijgt zijn vader misschien toch nog gelijk. Als Boudy vroeger deugnieterij uithaalde, noemde hij zijn zoon schertsend ‘brigand’. In het West-Vlaams klonk dat Franse woord voor struikrover als ‘brihang’. ‘Het betekent zoveel als vriendelijk crapuul’, zegt Verleye. ‘Intussen is de naam gelukkig losgekomen van de betekenis.’

Dit was de laatste aflevering van de reeks ‘Brave New Belgians’.